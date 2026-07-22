زلزال في كييف .. زيلينسكي يُقيل قائد الجيش الأوكراني بعد احتجاجات غاضبة

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنرال أولكسندر سيرسكي من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك عقب أيام من الاحتجاجات الجماهيرية في كييف ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، والتي طالبت بإقالته.



ووفقاً لبيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عيّن زيلينسكي ميخايلو دراباتي قائداً جديداً للجيش الأوكراني، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية الأمريكية.

وقال زيلينسكي: "رغبتنا المشتركة واحدة، وهي تحقيق النصر على العدو، وتحسين الأوضاع على الجبهة، والضغط على روسيا بما يُجبرها على السلام".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه اتخذ هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الجيش، والتي بدأت بعد وقت قصير من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإعادة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف، الذي اعتبره المتظاهرون محركاً لتحديث الجيش، وإقالة سيرسكي، الذي وصفوه بأنه يجسد ثقافة القيادة القديمة للجيش، ذات الطابع السوفيتي.



شكر زيلينسكي سيرسكي على إنجازاته في حرب أوكرانيا ضد روسيا، ويثني عليه لدفاعه عن كييف وللعمليات العسكرية في خاركيف وكورسك.

وقال: "أنا ممتن لأولكسندر سيرسكي ولكل جندي من جنودنا على مواقع أوكرانيا القوية في الخطوط الأمامية. كما أنني ممتن لميخايلو دراباتي لتبنيه نفس الرأي".