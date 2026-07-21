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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تحول ChatGPT إلى بائع سيارات بطريقة مبتكرة

سيارات BMW بـ ChatGPT
سيارات BMW بـ ChatGPT
عزة عاطف

كشفت شركة "بي إم دبليو" الألمانية عن إطلاق إضافة برمجية جديدة بالتعاون مع شركة "OpenAI"، تتيح للمستخدمين والمشترين المحتملين تصميم وتجميع سياراتهم القادمة عبر حوار طبيعي مع روبوت الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، بدلاً من التنقل التقليدي بين القوائم والخيارات الممتدة على الموقع الرسمي. 

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بين صانعي السيارات عالميًا، حيث تستهدف تسهيل عملية استكشاف أسطول العلامة البافارية المتنوع، والذي يضم عشرات الطرازات بدءًا من سيارات الدفع الرباعي في عائلة X وصولاً إلى السيارات الكهربائية بالكامل في أسطول i.

استبدال قوائم الخيارات بحوار ذكي ومباشر

تعتمد الميزة الجديدة على ربط قدرات التحدث والمعالجة اللغوية لـ ChatGPT بقاعدة البيانات المباشرة والرسمية لشركة بي إم دبليو. 

ويستطيع المستخدم شرح متطلباته بلغة طبيعية بدلاً من خوض التنقل اليدوي المعقد؛ حيث يمكن تحديد التفضيلات الخاصة بالارتفاع عن الأرض، أو نوع نظام الدفع سواء كان بنزينًا أو هجينًا أو كهربائيًا بالكامل، إضافة إلى تحديد المساحات الداخلية المرجوة. 

ويحلل النظام هذه البيانات ويقارنها بالموديلات المتاحة ليقدم اقتراحات دقيقة ومخصصة، مع إمكانية توضيح الفروق في تكاليف التشغيل والصيانة بين المحركات المختلفة بناءً على نمط القيادة اليومي للسائق.

آلية الوصول للخدمة وربط المخزون المباشر

تتوفر هذه الميزة للعملاء عبر تطبيق ChatGPT على الهواتف الذكية أو عبر موقعه الإلكتروني؛ حيث يمكن للمستخدم الوصول إليها عن طريق الانتقال إلى قائمة الإضافات والبحث عن إضافة "BMW" المخصصة وتفعيلها للبدء في المحادثة التفاعلية فورًا. وفور الانتهاء من تخصيص المواصفات والألوان وتحديد الفئات المفضلة، يقدم البرنامج رابطًا مباشرًا لنقل كافة الخيارات إلى أداة التجميع الرسمية على موقع الشركة، مع إجراء مسح آلي للمخزون المتاح لدى الموزعين المحليين للتحقق من وجود سيارات متطابقة مع هذه المواصفات الجاهزة للتسليم.

التوسع في حلول الذكاء الاصطناعي عبر أسطول 2026

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها بي إم دبليو لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل تجربة العملاء لعام 2026 الحالي. 

وتسعى الشركة البافارية من خلال هذا التحول الرقمي إلى تقديم قناة حوارية متطورة تتيح استكشاف مختلف الفئات، بدءًا من الطرازات الأساسية مثل الفئة 2 و X1، وصولاً إلى السيارات الكهربائية الحديثة مثل iX3 وطرازات الأداء العالي من عائلة M. 

ويوفر هذا الخيار مرونة كبيرة للمشترين لمقارنة الخصائص الفنية والهندسية المعقدة دون الحاجة لزيارة صالات العرض المباشرة في المراحل الأولى من الاختيار.

سيارات BMW بـ ChatGPT أداة بي إم دبليو الذكية سيارات بي إم دبليو سيارات BMW 2026

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