قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من وصوله لمدخرات المصريين .. كيف يواجه القانون النصب الإلكتروني؟
مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور
الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟
إسرائيل تتهم إيران بنقل آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق جبل الفأس
مخدرات وزواج عرفي | تفاصيل صادمة في بلاغ كاذب من زوجة بسبب حماتها بالسلام
السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا
رئيس جيه بي مورجان يحذر رئيس وزراء بريطانيا من فرض ضرائب إضافية على البنوك
برعاية إنبي المصرية | تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال الأردنية بالغاز الطبيعي
الأهلي يوقع عقود ودية برشلونة في "كامب نو" 19 أغسطس| خاص
مصرع سائق التريلا | وقوع حادث أتوبيس سياحي يقل 25 إسبانيًا على طريق أبو سمبل
بـ الأرقام.. تفاصيل صفقة إنتقال سفيان بنجديدة لـ الأهلي| خاص
وزير الصحة يتسلم 22 طن مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسبب عيب تصنيعي.. جنرال موتورز أمام مواجهة قضائية شرسة

جنرال موتورز
جنرال موتورز
عزة عاطف

تسببت قطعة صغيرة لا يتعدى سعرها بضعة دولارات في ورطة قانونية ومالية كبرى لشركة “جنرال موتورز” الأمريكية؛ إذ واجهت الشركة دعوى قضائية جماعية ضخمة أمام المحكمة الاتحادية بولاية جورجيا بسبب عيب تصنيعي في وصلات أربطة خراطيم التبريد (Hose Clamps). 

وتثبت هذه الأزمة أن العيوب الصغيرة في نظام تبريد السيارات قد تؤدي إلى تداعيات باهظة وتلفيات كبرى بالمحركات.

بدأت القصة عندما قام جوناثان ديكسون، وهو أحد المشترين في ولاية جورجيا، برفع دعوى قضائية ضد المجموعة بعد أن أضاءت لمبة المحرك (Check Engine) بصورة مفاجئة في سيارته الشفروليه كولورادو الجديدة من موديل 2024، مع صدور أصوات احتكاك معدني. 

واضطر المالك لتكبد مبلغ 489.36 دولارًا أمريكيًا لإصلاح العطل على حسابه الخاص بعد رفض الوكيل تغطيته ضمن الضمان، مما دفعه للجوء إلى القضاء ومقاضاة الشركة.

عيب نظام التبريد والتأثير على أداء المحرك

لا تتوقف أبعاد القضية عند الشاحنة الخاصة بالمدعي فحسب، بل تمتد لتشمل طرازات متعددة تنتمي لأسطول جنرال موتورز للسنوات من 2023 إلى 2026، ومنها شفروليه كولورادو، جي إم سي كانيون، شفروليه ترافرس، جي إم سي أكاديا، وبيوك إنكليف.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الخلل في وصلات أربطة التوصيل السريع لخرطوم المشعاع (الرادياتير) يؤدي إلى تسريب سائل التبريد وفقدان الضغط في فترة مبكرة من عمر السيارة.

ويتسبب هذا التسريب المستمر في ارتفاع درجات حرارة المحرك بشكل حاد، ودخول السيارة في وضع حماية المحرك وتراجع القوة، وصولًا إلى احتمالية التعطل المفاجئ أو التلف الكامل للمحرك. 

كما تشير الدعوى إلى أن هذا العيب المصنعي ينقص من القيمة الاستثمارية والسوقية للسيارات المتأثرة.

## اتهامات بالتكتم ومطالبات بتعويض المالكين

تزعم الدعوى المقامة أن شركة جنرال موتورز كانت على علم مسبق بهذا العيب التصنيعي قبل بيع وتأجير السيارات بالأسواق، لكنها لم تحذر المستهلكين ولم توفر حلًا هندسيًا مجانيًا لإصلاحه. وأثار هذا الأمر غضب العديد من المالكين الذين انتقدوا دفع مبالغ مالية لإصلاح قطع بسيطة في سيارات حديثة يفترض أنها مغطاة بضمان المصنع.

ويسعى المدعي من خلال هذه القضايا إلى إلزام جنرال موتورز بدفع تعويضات مالية للمتضررين، وتغطية تكاليف الإصلاحات، وإصدار حملات صيانة شاملة لتغيير أربطة الخراطيم المتأثرة لضمان سلامة المحركات وحماية حقوق المستهلكين.

عيوب جنرال موتورز 2024 تسريب سائل التبريد دعوى قضائية جنرال موتورز إصلاح خرطوم الرادياتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

ترشيحاتنا

مرتضي منصور وعبدالناصر زيدان

عبد الناصر زيدان يكشف لأول مرة سبب أزمته مع مرتضى منصور: خلاف "ماريوت" أشعل الأزمة .. فيديو

سباحة بالزعانف

اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن خطة النشاط المحلي والدولي لهذا الموسم

ميسي

ميسي يعود إلى الأرجنتين لفترة من الراحة بجانب عائلته

بالصور

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد