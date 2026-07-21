بسبب عيب تصنيعي.. جنرال موتورز أمام مواجهة قضائية شرسة

تسببت قطعة صغيرة لا يتعدى سعرها بضعة دولارات في ورطة قانونية ومالية كبرى لشركة “جنرال موتورز” الأمريكية؛ إذ واجهت الشركة دعوى قضائية جماعية ضخمة أمام المحكمة الاتحادية بولاية جورجيا بسبب عيب تصنيعي في وصلات أربطة خراطيم التبريد (Hose Clamps).

وتثبت هذه الأزمة أن العيوب الصغيرة في نظام تبريد السيارات قد تؤدي إلى تداعيات باهظة وتلفيات كبرى بالمحركات.

بدأت القصة عندما قام جوناثان ديكسون، وهو أحد المشترين في ولاية جورجيا، برفع دعوى قضائية ضد المجموعة بعد أن أضاءت لمبة المحرك (Check Engine) بصورة مفاجئة في سيارته الشفروليه كولورادو الجديدة من موديل 2024، مع صدور أصوات احتكاك معدني.

واضطر المالك لتكبد مبلغ 489.36 دولارًا أمريكيًا لإصلاح العطل على حسابه الخاص بعد رفض الوكيل تغطيته ضمن الضمان، مما دفعه للجوء إلى القضاء ومقاضاة الشركة.

عيب نظام التبريد والتأثير على أداء المحرك

لا تتوقف أبعاد القضية عند الشاحنة الخاصة بالمدعي فحسب، بل تمتد لتشمل طرازات متعددة تنتمي لأسطول جنرال موتورز للسنوات من 2023 إلى 2026، ومنها شفروليه كولورادو، جي إم سي كانيون، شفروليه ترافرس، جي إم سي أكاديا، وبيوك إنكليف.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الخلل في وصلات أربطة التوصيل السريع لخرطوم المشعاع (الرادياتير) يؤدي إلى تسريب سائل التبريد وفقدان الضغط في فترة مبكرة من عمر السيارة.

ويتسبب هذا التسريب المستمر في ارتفاع درجات حرارة المحرك بشكل حاد، ودخول السيارة في وضع حماية المحرك وتراجع القوة، وصولًا إلى احتمالية التعطل المفاجئ أو التلف الكامل للمحرك.

كما تشير الدعوى إلى أن هذا العيب المصنعي ينقص من القيمة الاستثمارية والسوقية للسيارات المتأثرة.

## اتهامات بالتكتم ومطالبات بتعويض المالكين

تزعم الدعوى المقامة أن شركة جنرال موتورز كانت على علم مسبق بهذا العيب التصنيعي قبل بيع وتأجير السيارات بالأسواق، لكنها لم تحذر المستهلكين ولم توفر حلًا هندسيًا مجانيًا لإصلاحه. وأثار هذا الأمر غضب العديد من المالكين الذين انتقدوا دفع مبالغ مالية لإصلاح قطع بسيطة في سيارات حديثة يفترض أنها مغطاة بضمان المصنع.

ويسعى المدعي من خلال هذه القضايا إلى إلزام جنرال موتورز بدفع تعويضات مالية للمتضررين، وتغطية تكاليف الإصلاحات، وإصدار حملات صيانة شاملة لتغيير أربطة الخراطيم المتأثرة لضمان سلامة المحركات وحماية حقوق المستهلكين.