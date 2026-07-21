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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعاون تاريخي بين تويوتا وBMW لإنقاذ محركات البنزين

تويوتا وBMW
تويوتا وBMW
عزة عاطف

بدأت مجموعتا "بي إم دبليو" و"تويوتا بالتعاون مع شركة "بوش" (Bosch) والعملاق الطاقي الإسباني “ريبسول” مشروعًا تجريبيًا يهدف إلى إثبات قدرة المحركات التقليدية على الاستمرار في الخدمة وتقليل الانبعاثات الكربونية دون الحاجة إلى التخلي الكامل عن سيارات البنزين. 

وتستمر هذه التجارب الميدانية على مدار 6 أشهر في إسبانيا للاعتماد الحصري على البنزين المتجدد بنسبة 100% والمعروف باسم "Nexa 95" عبر أسطول يضم نحو 20 سيارة من طرازات تويوتا ولكزس وبي إم دبليو وميني.

حل فريد يستغل البنية التحتية الحالية والسيارات السارية

ترتكز فلسفة هذا المشروع على استغلال المحركات الحالية ومحطات الوقود القائمة بالفعل دون الحاجة لإجراء أي تعديلات ميكانيكية أو تقديم استثمارات إضافية لتحديث البنية التحتية؛ حيث يتزود الأسطول بالوقود المتجدد مباشرة من محطات ريبسول العامة المتاحة في إسبانيا. 

ويتميز وقود Nexa 95 بإنتاجه وفق المعايير الأوروبية لاستدامة الطاقة، مما يقلل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي، ليقدم خيارًا عمليًا خافضًا للبصمة الكربونية للسيارات الموجودة على الطرقات حاليًا دون كلفة باهظة على المستهلك.

تقنيات تتبع رقمية ورؤية محايدة لمستقبل الطاقة

تشارك شركة بوش في التحالف عبر توفير نظام تتبع رقمي يعتمد على تقنية التوأم الرقمي للوقود، وهو برنامج يربط بيانات المركبة ومحطات الوقود والمعاملات المالية للتحقق بدقة من استخدام الوقود المتجدد على مدار رحلة التشغيل. 

ويهدف هذا التحالف إلى تقديم أدلة واقعية لصناع القرار والسياسات في الاتحاد الأوروبي حول أهمية الحياد التكنولوجي؛ حيث يرى العمالقة الأربعة أن الوقود الحيوي والمتجدد يمثل داعمًا أساسيًا لعملية التحول الكهربائي وليس منافسًا لها، مما يضمن خفض الانبعاثات بسرعة مع الاستفادة من ملايين سيارات الاحتراق الداخلي العاملة بالفعل.

وقود ريبسول بي إم دبليو وتويوتا تقنيات بورش محركات البنزين 2026

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