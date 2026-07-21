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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشركة الروسية المنفذة للضبعة ترد على ادعاءات إجراءات السلامة بتركيب وعاء ضغط المفاعل

وعاء ضغط المفاعل النووي
وعاء ضغط المفاعل النووي
وفاء نور الدين

أوضحت الشركة الروسية الحكومية المنفذة لمشروع المفاعل النووي المصري بخصوص تداول ادعاءات  تتعلق بإجراءات السلامة أثناء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي نُشرت على مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يلي:

تُعدّ السلامة الركيزة الأساسية لكل مشروع تنفذه الشركة الروسية. فهي المبدأ الجوهري الذي يوجّه جميع مراحل دورة حياة المحطة النووية، بدءًا من التصميم والتصنيع، مرورًا بأعمال الإنشاء والتشغيل التجريبي والتشغيل، وصولًا إلى الإخراج النهائي من الخدمة.

وبصفتها إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التقنيات النووية، تمتلك  أكثر من 80 عامًا من الخبرة المتراكمة في الصناعة النووية، كما تمتلك واحدة من أكثر المحافظ شمولًا في قطاع الطاقة النووية العالمي. وتنفذ  اليوم مشروعات للطاقة النووية في العديد من الدول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تعمل تقنياتها بنجاح في ظل ظروف جغرافية ومناخية وتشريعية متنوعة. وترتكز هذه الخبرة على التزام راسخ بالتميز الهندسي، وضمان الجودة الصارم، وتطبيق معايير السلامة المعترف بها دوليًا.

ويجري تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وفقًا لوثائق التصميم المعتمدة للمشروع، ومنهجيات التنفيذ المعتمدة، وجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، مع الالتزام الصارم بجميع هذه المتطلبات. ويتم تنفيذ كل نشاط إنشائي حرج، بما في ذلك تركيب المعدات الرئيسية مثل وعاء ضغط المفاعل، وفقًا لإجراءات هندسية تفصيلية، وتقييمات شاملة للمخاطر، وخطط رفع معتمدة، وتصاريح عمل، وإشراف فني مستمر، ورقابة تنظيمية من قبل الجهات المصرية المختصة.

ولا يمكن إجراء تقييم دقيق لعمليات الرفع المعقدة الخاصة بالمعدات النووية استنادًا إلى صور منفردة أو مقاطع فيديو قصيرة. فمثل هذه العمليات تحكمها وثائق هندسية شاملة، وإجراءات معترف بها دوليًا، وعدة مستويات من التحقق الفني قبل التنفيذ وأثناءه وبعده. ويُقاس الالتزام بمتطلبات السلامة من خلال العمليات الهندسية المعتمدة وعمليات التفتيش الرقابية، وليس من خلال التفسير البصري للمواد الإعلامية.

وقد أُنجزت عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية بنجاح، وبأمان، ووفقًا للجدول الزمني للمشروع، دون تسجيل أي حوادث مرتبطة بعملية الرفع. ويعكس هذا الإنجاز كفاءة منظومة التخطيط، والهندسة، والتنفيذ، وإدارة الجودة المطبقة في جميع مراحل المشروع.

وتعتمد محطة الضبعة للطاقة النووية على تقنية مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (+III)، والتي تُعد واحدة من أكثر تصميمات المفاعلات تطورًا واختبارًا في التشغيل على مستوى العالم. ويجمع المشروع بين أنظمة السلامة الفعالة والسلبية، ومبدأ الدفاع في العمق، ومصيدة قلب المفاعل، والاحتواء المزدوج، وأنظمة إزالة الحرارة السلبية، والعديد من خصائص السلامة الاحتياطية المصممة لتلبية أعلى متطلبات السلامة الدولية وضمان التشغيل الموثوق في ظل مجموعة واسعة من الظروف الخارجية.

ويمتد نهج الشركة  في مجال السلامة النووية إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا ذاتها. فهو يقوم على ترسيخ ثقافة السلامة المهنية، والتدريب المستمر للعاملين، والرقابة الصارمة على الجودة، والإشراف الرقابي المستقل في جميع مراحل تنفيذ المشروع. كما تعمل الشركة في تعاون وثيق مع الجهات الرقابية المحلية، وتدعم بشكل كامل الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في تعزيز أعلى معايير السلامة النووية، والأمن النووي، والضمانات النووية على مستوى العالم.

ويُثبت التنفيذ الناجح لأكثر من ثلاثين وحدة طاقة نووية كبيرة خارج روسيا، إلى جانب عقود من التشغيل الآمن للمنشآت النووية في روسيا وحول العالم، فعالية هذا النهج. ويسهم كل مشروع في إضافة خبرات تشغيلية جديدة وأفضل الممارسات، التي يتم دمجها بصورة منهجية في المشروعات المستقبلية، بما يضمن التحسين المستمر عبر محفظة الشركة العالمية.

ولا تمثل محطة الضبعة للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر فحسب، بل تُعد أيضًا استثمارًا استراتيجيًا في أمن الطاقة على المدى الطويل، والتنمية الصناعية، والتقدم التكنولوجي، وتنمية رأس المال البشري. وإلى جانب توفير كهرباء موثوقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية للأجيال القادمة، يسهم المشروع في تنمية الكوادر البشرية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشاركة الصناعة المحلية، وإعداد كوادر مصرية عالية التأهيل تدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وتؤكد الشركة الروسية التزامها الكامل بالشفافية، والتميز الفني، وتطبيق أعلى معايير السلامة النووية والصناعية. ونحن على ثقة بأن التنفيذ الناجح لمحطة الضبعة للطاقة النووية سيواصل تجسيد قوة التعاون الدولي، والقيمة المستدامة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في أحد أهم المشروعات الوطنية الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية.

المفاعل النووي الضبعة وعاء ضغط المفاعل

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