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هيئة المحطات النووية ترد على الادعاءات المتداولة بشأن إجراءات السلامة خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة المحطات النووية ترد على الادعاءات المتداولة بشأن إجراءات السلامة خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة

تركيب وعاء ضغط المفاعل
تركيب وعاء ضغط المفاعل
وفاء نور الدين

أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات لإجراءات السلامة خلال عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، يستند إلى استنتاجات غير دقيقة بُنيت على لقطات مصورة من مراسم الاحتفال، ولا تعكس الإجراءات الفنية والتنفيذية التي تمت وفقها العملية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تقييم الالتزام بمعايير السلامة في المشروعات النووية لا يتم من خلال الصور أو مقاطع الفيديو، وإنما وفق وثائق فنية معتمدة تشمل خطط الرفع، ودراسات تقييم المخاطر، وتصاريح العمل، وتعليمات الشركة المصنعة، واعتماد معدات الرفع، فضلًا عن الرقابة والإشراف المستمر من الجهات المختصة.

وأضافت أن ما أُثير بشأن مخالفة معايير السلامة الخاصة بالحماية من السقوط استند إلى تفسير غير صحيح للوائح هيئة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA)، مؤكدة أن المعايير تتيح أكثر من وسيلة للحماية، من بينها أنظمة الحماية الجماعية والحواجز الهندسية، والتي كانت مطبقة بالفعل خلال تنفيذ عملية التركيب.

وأشارت الهيئة إلى أن استخدام الفرق الفنية لأيديها في توجيه وعاء ضغط المفاعل خلال المرحلة النهائية من التركيب يعد إجراءً هندسيًا متبعًا عالميًا في عمليات التموضع الدقيق للمعدات الثقيلة، ويتم بواسطة كوادر مدربة وفق إجراءات تشغيل معتمدة، ولا يمثل مخالفة لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المواصفات الفنية الروسية المنظمة لهذه الأعمال.

وأكدت أن الأسلوب نفسه يُستخدم في عدد من المشروعات النووية الكبرى حول العالم، من بينها محطات هينكلي بوينت بالمملكة المتحدة، وأكويو في تركيا، وكودانكولام في الهند، بما يعكس توافق الإجراءات المتبعة في مشروع الضبعة مع أفضل الممارسات الدولية.

ولفتت الهيئة إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حضر مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل، واطلع على سير العملية، مشيدًا بدقة التنفيذ وكفاءة الأداء، كما هنأ مصر على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن أي ملاحظات تتعلق بالسلامة كانت ستصدر عن الجهات الرقابية المختصة حال وجودها، وهو ما لم يحدث.

وشددت الهيئة على أن عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية أُنجزت وفق البرنامج الزمني المحدد، ودون تسجيل أي حوادث أو إصابات مرتبطة بأعمال الرفع، بما يعكس كفاءة منظومة التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي في جميع مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم تداول معلومات أو استنتاجات غير موثقة بشأن المشروعات القومية والاستراتيجية


 

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء محطة الضبعة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة

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