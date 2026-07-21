رصدٌ لحظي ومتابعةٌ ليلية.. صحة بورسعيد تفاجئ مستشفى المبرة بجولة تفقدية

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، منذ قليل جولة تفقدية ليلية مفاجئة داخل مستشفى المبرة ببورسعيد، وذلك للوقوف المباشر على انتظام سير العمل في الفترة المسائية،تأكيدًا على استمرار المتابعة الميدانية المكثفة والاطمئنان على جودة ورقي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجولة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تؤكد على ضرورة التواجد الميداني المستمر للقيادات في الأوقات غير التقليدية، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة بجميع المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

رصدٌ لحظي ومتابعةٌ ليلية.. مدير عام فرع رعاية بورسعيد الصحية يفاجئ مستشفى المبرة للوقوف على كفاءة الخدمات الطبية

وشهدت الجولة في هذه الأثناء مروراً مكثفاً وموسعاً للدكتور إسماعيل الحفناوي على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، وفي مقدمتها أقسام العناية المركزة، حيث تابع عن كثب الحالات الصحية للمرضى المحجوزين، واطلع على كفاءة تشغيل الأجهزة الحيوية وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ بالمستشفى للتأكد من مدى جاهزيتها الكاملة وتقديم الرعاية التمريضية والطبية وفق أعلى المعايير.

وخلال مروره باشر الدكتور إسماعيل الحفناوي توجيه الأطقم الطبية والتمريضية المتواجدة في نوبتجية العمل الليلية، مشدداً على الالتزام التام ببروتوكولات العلاج المعتمدة ومعايير الجودة ومكافحة العدوى.

وتابع مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ميدانياً تذليل أي عقبات قد تواجه المرضى داخل المستشفى لضمان راحتهم وسلامتهم وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وأكد مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، أن هذه الجولات التفقدية الليلية والمفاجئة التي تُجرى الآن على أرض الواقع تعد أداة أساسية لمعاينة جودة الخدمة الصحية داخل المنشآت التابعة للهيئة، مؤكداً أن فرع بورسعيد يضع تقييم الأداء الميداني اللحظي في مقدمة أولوياته لضمان استدامة الكفاءة التشغيلية وتحقيق رؤية منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.