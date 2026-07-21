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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا

ميسي ولامين يامال
ميسي ولامين يامال
عبدالله هشام

كشف تقرير صحفي إسباني على إقامة مباراة جديدة بين بطل كوبا أمريكا وبطل أوروبا في فرصة جديدة لـميسي للإنتقام من خسارة نهائي كأس العالم 2026.

وحسب صحيفة ESPN الإسبانية فإن قطر تملك حقوق إستضافة الفيناليسما وهناك احتمال لإقامة المباراة بين الأرجنتين وإسبانيا في نوفمبر 2026.

وبدأت الجهة المنظمة التفاوض مع الجانب الإسباني والأرجنتيني لإقامة المباراة ليمنح فرصة جديد للثأر.

عادت بعثة منتخب الأرجنتين رسميًا إلى البلاد، بعدما أنهت مشوارها في نهائي كأس العالم 2026، الذي اكتفت خلاله بالحصول على المركز الثاني عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ووصلت الطائرة التي أقلت عددًا من لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني إلى مطار إيزيزا الدولي في العاصمة بوينس آيرس، وسط إجراءات تنظيمية واسعة واستقبال جماهيري لافت.

واحتشد آلاف المشجعين منذ ساعات مبكرة في محيط المطار وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من أجل استقبال اللاعبين والجهاز الفني، تعبيرًا عن تقديرهم للمشوار الذي قدمه المنتخب طوال البطولة، رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية.

وحرصت الجماهير على رفع الأعلام وترديد الهتافات الداعمة، فيما جرى فرش السجاد الأحمر لاستقبال أفراد البعثة، كما عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية الأغنية الشهيرة التي ارتبطت بإنجازات المنتخب خلال السنوات الأخيرة، في مشهد عكس استمرار الدعم الشعبي للفريق.

كوبا أمريكا بطل أوروبا ميسي كأس العالم 2026 كأس العالم

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