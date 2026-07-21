باريديس يعلق بعد خسارة الأرجنتين: شرف عظيم أن أكون جزءاً من أفضل منتخب في التاريخ

نشر لياندرو باريديس ، لاعب المنتخب الأرجنتيني رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على انستجرام بعد الخسارة في نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.



وكتب باريديس: "اليوم أكتب وأنا أشعر بألمٍ كبير في قلبي لأننا لم نتمكن من منحكم تلك الفرحة التي يستحقها وطننا، لكن صدري يفيض بالفخر لأننا قدمنا كل ما لدينا ورفعنا علم بلادنا مرة أخرى إلى أعلى المراتب".



واضاف :"شكرًا لكل من كان جزءًا من هذا المنتخب، ولهذه المجموعة من اللاعبين الذين بذلوا أرواحهم من أجل تمثيل هذا القميص، وظلوا يقاتلون حتى الثانية الأخيرة من كل مباراة".

وتابع :"لقد كان شرفًا عظيمًا أن أكون جزءًا من أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ.".



وكان المنتخب الأرجنتيني قد وصل للنهائي بعد مشوار قوي، لكنه لم يوفق في اللقاء الختامي بعد الخسارة أمام " المتادور" الإسباني.