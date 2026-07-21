تفاصيل وأهمية البرنامج الاقتصادي الجديد لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي

كشف الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، أن البرنامج الاقتصادي الوطني بمثابة رؤية شاملة متوقع أن تقود المرحلة المقبلة التي تلي انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا البرنامج نابع من رئيس الدولة المصرية نفسها وغير مرتبط بمتطلبات أي مؤسسة اقتصادية دولية.



وأضاف أن المرحلة الجديدة تستهدف رؤى أخرى منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وصولا لتعزيز جودة حياة المواطن.

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، أن الحكومة تعمل وفق تخطيط مبكر ليس من منطلق ردود الأفعال ولكن بناء على رؤية استباقية وبالتالي وجود برنامج اقتصادي جاهز قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.