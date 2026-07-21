صندوق النقد الدولي يوافق على حصول أوكرانيا على 690 مليون دولار بشكل فوري

أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على حصول أوكرانيا على 690 مليون دولار بشكل فوري .

وأوضح الصندوق -في بيان أصدره اليوم الثلاثاء ـ أن مجلس إدارته التنفيذي قد أكمل المراجعة الأولى لاتفاقية التمويل الممتد لأوكرانيا لمدة 48 شهرا، مما أتاح صرفا فوريا لـ 503 ملايين وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 690 مليون دولار أمريكي).

وجاء في البيان: "كان أداء أوكرانيا في إطار البرنامج مُرضيا بشكل عام. فقد استوفت جميع معايير الأداء الكمية المحددة بنهاية مارس، على الرغم من تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية".

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الدفعة تأتي ضمن برنامج تمويل ممتد لأوكرانيا لمدة 4 سنوات بنحو 8 مليارات دولار وافق عليها الصندوق خلال العام الجاري.