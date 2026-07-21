تقديرا لعطائه الفكري .. منتدى العاصمة يكرم أحمد محمد عبد الحكم

شهدت فعاليات منتدى العاصمة 2026، الذي أُقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم مؤسسة الأهرام، بالعاصمة الجديدة، تكريم المستشار أحمد محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، تقديرا لإسهاماته العلمية والمهنية ودوره البارز في مجال التثقيف القانوني والسياسي والإعلامي.

وسلم الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، درع التكريم إلى المستشار أحمد محمد عبد الحكم، تقديرا لعطائه الفكري وإسهاماته في إثراء المكتبة العربية بمؤلفات تجمع بين القانون والعلوم السياسية والإعلام، بما يعكس رؤية معرفية متكاملة تسهم في نشر الوعي وتعزيز الثقافة القانونية والسياسية.

وجاء التكريم على هامش المنتدى، الذي عكس ما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من طفرة تنموية وعمرانية، باعتبارها نموذجا لمصر الحديثة التي تحتفي بالكفاءات الوطنية وأصحاب الإنجازات في مختلف المجالات.

ويعد المستشار أحمد محمد عبد الحكم نموذجا للجمع بين العمل القضائي والتميز الأكاديمي، إذ حصل على درجة الماجستير في القانون، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا (ما قبل الماجستير) في العلوم السياسية، ودبلوم الدراسات العليا (ما قبل الماجستير) في الإعلام، بما يعكس تكاملا معرفيا بين التخصصات القانونية والسياسية والإعلامية.

كما تميزت مؤلفات المستشار أحمد محمد عبد الحكم بتقديم رؤية تثقيفية شاملة، جمعت بين القانون والتشريع باعتبارهما أساسا لتنظيم المجتمع، والعلوم السياسية لفهم التحولات، والإعلام بوصفه أداة رئيسية لتوعية المواطنين وبناء رأي عام مستنير.