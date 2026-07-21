محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع مخلفات الهدم والرتش بمنطقة القابوطي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال رفع مخلفات الهدم والرتش بمنطقة القابوطي بحي الضواحي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش قناة الاتصال، ضمن خطة المحافظة لاستكمال مشروعات التطوير والارتقاء بالمناطق الحيوية.

رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال رفع مخلفات الهدم والرتش وتجهيز الموقع، تمهيدا لبدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش قناة الاتصال موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز ورفع جميع المخلفات، بما يضمن جاهزية الموقع لبدء التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز تمهيدًا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ، والتنسيق الكامل بين الجهات المنفذة، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال التجهيز والانطلاق في المرحلة الثانية من المشروع .

وأشار المحافظ إلى أن استكمال تطوير كورنيش قناة الاتصال يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المتنزهات والمناطق الترفيهية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتوفير متنفسات حضارية لأبناء المحافظة، بما يواكب مشروعات التنمية التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.