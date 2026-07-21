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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية لتوفير أفضل رعاية للمواطنين

المحافظ: كبار السن يحظون باهتمام خاص ضمن منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة
المحافظ: كبار السن يحظون باهتمام خاص ضمن منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المحافظ: كبار السن يحظون باهتمام خاص ضمن منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أهمية استمرار تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءتها بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة.

وأشار المحافظ إلى أن كبار السن يحظون باهتمام خاص، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا ضرورة توفير أفضل الخدمات الصحية لهم، إلى جانب استمرار تطوير الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل الحفناوي جهود فرع هيئة الرعاية الصحية في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا استمرار العمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية والتوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، في إطار التعاون المستمر مع محافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية

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