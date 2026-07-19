خلال دقائق.. الأجهزة الأمنية ببورسعيد تنجح في ضبط متهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه عقب مشاجرة بالزهور

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد في ضبط شقيقين، خلال دقائق من وقوع مشاجرة بمنطقة علي بن أبي طالب بنطاق حي الزهور، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة شقيقه، وذلك على خلفية خلافات بين جيران يقيمون في العقار نفسه.

وتبين من الفحص أن مشادة نشبت بين شقيقين وشقيقين آخرين، تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة، ما أسفر عن وفاة الشاب إسلام عيد إبراهيم إبراهيم متأثرًا بإصابته، وإصابة شقيقه، كما أصيب أحد المتهمين خلال المشاجرة.

خلال دقائق.. أجهزة بورسعيد الأمنية تنجح في ضبط متهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه عقب مشاجرة بالزهور

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة فور تلقي البلاغ، وانتشرت القوات بمكان الحادث، وتمكنت في وقت قياسي من تحديد وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما أعاد الهدوء إلى المنطقة ومنع أي تطورات جديدة.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الزهور، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق لحين استخراج تصريح الدفن، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.