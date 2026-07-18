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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالجراج العمومي .. محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من المرحلة الأولى للعمرات الجسيمة لـ18 سيارة ومعدة

تطوير ورفع كفاءة أسطول سيارات ومعدات المحافظة.. والمحافظ يؤكد استمرار أعمال الإصلاح والصيانة
تطوير ورفع كفاءة أسطول سيارات ومعدات المحافظة.. والمحافظ يؤكد استمرار أعمال الإصلاح والصيانة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الجراج العمومي للمحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال الإصلاح والصيانة ورفع كفاءة سيارات ومعدات المحافظة

رافقه استاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي و عميد مصطفي يوسف مدير ادارة المركبات والمعدات والنقيب وحيد جعفر المشرف العام لادارة النقل الميكانيكي

تطوير ورفع كفاءة أسطول سيارات ومعدات المحافظة.. والمحافظ يؤكد استمرار أعمال الإصلاح والصيانة

وخلال تفقده، أعلن محافظ بورسعيد الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال العمرات الجسيمة لعدد 18 سيارة ومعدة، ما بين سيارات و«لودر» وسيارات قلاب، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة أسطول السيارات والمعدات والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة

كما تابع المحافظ أعمال إصلاح سيارة التاكسي الخاصة بأحد المواطنين المسنين، والذي سبق أن استقبله اللواء إبراهيم أبو ليمون بمكتبه، عقب تعرض سيارته للسرقة ونشر استغاثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حرص المحافظ على متابعة حالة السيارة وتوجيه الأجهزة المختصة لسرعة الانتهاء من رفع كفاءتها على أعلى مستوى.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار أعمال الإصلاح والصيانة ورفع كفاءة سيارات ومعدات المحافظة، بما يضمن جاهزيتها للعمل والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة

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