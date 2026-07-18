محافظ بورسعيد: لن نسمح بأي تهاون في تنفيذ البنود التعاقدية لخدمات النظافة

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، تكليفات صارمة ومشددة لكافة رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتنسيق الكامل مع شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية الحديثة، لشن حملات مكثفة ومستدامة على مدار ٢٤ ساعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، أن تقييم أداء القيادات التنفيذية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى رضا المواطنين عن نظافة وانضباط الشارع.

وجاءت توجيهات المحافظ حاسمة لترسم استراتيجية العمل الميداني خلال المرحلة الحالية عبر المحاور التالية:

تطهير الشوارع الفرعية والداخلية:

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون على أن الاهتمام بنظافة الطرق والبلدورات وتجريف الأتربة يجب ألا يقتصر على المحاور الرئيسية والميادين العامة فقط، بل يمتد بقوة وبنفس الكفاءة إلى كافة الشوارع الفرعية، الجانبية، والمربعات السكنية الداخلية لضمان بيئة صحية متكاملة لجميع الأهالي.

إشراف ميداني مباشر ولحظي:

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء ونوابهم بالنزول اليومي والمتابعة اللحظية لخطوط سير المكانس الآلية وفرق العمل اليدوية، والتعامل الفوري مع أي بؤر لتجمع المخلفات وتفريغ الحاويات أولاً بأول لمنع أي تشويه للمظهر العام.



و أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تراخٍ أو تهاون في تنفيذ البنود التعاقدية لخدمات النظافة، موجهًا برصد وتقييم يومي لأعداد المعدات والعمالة المنتشرة في الشارع، وتطبيق غرامات رادعة فورًا على أي تقصير يتم رصده.

وشدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات وربطها بالخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن النظافة والصرف الصحي، والتحرك الفوري باللوادر والمعدات الثقيلة لإنهاء أسباب الشكوى في المهد.