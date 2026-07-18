قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خسر شقى عمره.. أهالي المنوفية يطلقون مبادرة لتعويض تاجر بعد حريق معرضه
السفارة الأمريكية في بيروت تجدد تحذير السفر إلى لبنان وتدعو إلى توخي الحذر
صحيت على العداد بيولع.. نهاد أبو القمصان تروي لحظات الرعب داخل فيلتها بالساحل
لمتضرري الإيجار القديم.. منصة مصر الرقمية تكشف شروط السكن البديل
على مساحة 131 فدانًا.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل مشروع فرع دمياط الجديدة
الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني
إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن 2026
للشباب المقبل على الزواج..كيفية التقديم لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
أفضل نسخة في التاريخ.. إنفانتينو: وجود ميسي ولامين يامال يجعل النهائي مذهلًا
وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين
مدرب الأرجنتين يشيد بـ لامين يامال : أتمنى أن يبقى في غرفته يوم الأحد
ادفع على قد مشوارك.. تفاصيل وأسعار التذاكر الجديدة للنقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: لن نسمح بأي تهاون في تنفيذ البنود التعاقدية لخدمات النظافة

أبو ليمون يشدد: لا تهاون مع أي تقصير يمس حق المواطن.. والشوارع الفرعية
أبو ليمون يشدد: لا تهاون مع أي تقصير يمس حق المواطن.. والشوارع الفرعية
محمد الغزاوى

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، تكليفات صارمة ومشددة لكافة رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتنسيق الكامل مع شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية الحديثة، لشن حملات مكثفة ومستدامة على مدار ٢٤ ساعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، أن تقييم أداء القيادات التنفيذية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى رضا المواطنين عن نظافة وانضباط الشارع.

وجاءت توجيهات  المحافظ حاسمة لترسم استراتيجية العمل الميداني خلال المرحلة الحالية عبر المحاور التالية:

تطهير الشوارع الفرعية والداخلية: 

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون على أن الاهتمام بنظافة الطرق والبلدورات وتجريف الأتربة يجب ألا يقتصر على المحاور الرئيسية والميادين العامة فقط، بل يمتد بقوة وبنفس الكفاءة إلى كافة الشوارع الفرعية، الجانبية، والمربعات السكنية الداخلية لضمان بيئة صحية متكاملة لجميع الأهالي.

إشراف ميداني مباشر ولحظي: 

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء ونوابهم بالنزول اليومي والمتابعة اللحظية لخطوط سير المكانس الآلية وفرق العمل اليدوية، والتعامل الفوري مع أي بؤر لتجمع المخلفات وتفريغ الحاويات أولاً بأول لمنع أي تشويه للمظهر العام.


و أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تراخٍ أو تهاون في تنفيذ البنود التعاقدية لخدمات النظافة، موجهًا برصد وتقييم يومي لأعداد المعدات والعمالة المنتشرة في الشارع، وتطبيق غرامات رادعة فورًا على أي تقصير يتم رصده.

وشدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات وربطها بالخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن النظافة والصرف الصحي، والتحرك الفوري باللوادر والمعدات الثقيلة لإنهاء أسباب الشكوى في المهد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل: لست مرتاحًا لانتشار لقب "المرنم" على السوشيال ميديا

جهاز مستقبل مصر

من المشروعات إلى الاستثمار.. كيف تحول جهاز مستقبل مصر إلى منصة اقتصادية لجذب رؤوس الأموال؟

الدكتورة هالة عبد السلام

22 يوليو تصفيات اختبار توفاس لأولى ثانوي.. وفرص تدريبية بالشركات الدولية للمتفوقين

بالصور

ماليزيا تقترب من أن تكون السوق الأسرع نموا للسيارات الكهربائية بجنوب شرق آسيا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بيطري الشرقية يحصن 118 ألف طائر وينظم 211 ندوة وجولة إرشادية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي في المنزل.. سر الطعم الغني مثل المحلات

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي
طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي
طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي

تعزيز التعاون مع أفريقيا.. سد جوليوس نيريري رمز الشراكة المصرية التنزانية

سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد