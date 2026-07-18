طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي في المنزل.. سر الطعم الغني مثل المحلات

يعد الأرز باللبن من أشهر الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار، ويتميز بمذاقه الغني وقوامه الكريمي الذي يجعله من أكثر الحلويات طلبًا على المائدة المصرية.

وتبحث ربات البيوت باستمرار عن طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات للحصول على مذاق شهي وقوام متماسك باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وفيما يلي نستعرض طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي بخطوات سهلة.

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي



المكونات:

لتر من اللبن كامل الدسم.

نصف كوب أرز مصري.

نصف كوب سكر، أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة قشطة أو كريمة (اختياري).

رشة ملح.

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي

طريقة عمل الأرز باللبن:

ـ ابدئي بغسل الأرز جيدًا، ثم اسلقيه في كمية مناسبة من الماء حتى يصبح نصف ناضج، مع مراعاة عدم جفاف الماء بالكامل.

ـ أضيفي اللبن تدريجيًا إلى الأرز مع التقليب المستمر، ثم اتركي الخليط على نار هادئة حتى يبدأ القوام في التماسك ويصبح أكثر كثافة.

ـ بعد ذلك، أضيفي السكر والفانيليا ورشة الملح، ثم ذوبي النشا في كمية قليلة من اللبن البارد، وأضيفيها إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ـ ولمذاق أكثر غنى، يمكن إضافة ملعقة من القشطة أو الكريمة في الدقائق الأخيرة قبل رفع الخليط من على النار.

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي

سر نجاح الأرز باللبن مثل المحلات

للحصول على الأرز باللبن الكريمي مثل المحلات، وزعي الخليط في أطباق فخارية أو أكواب مناسبة، ثم أدخليه الفرن لبضع دقائق حتى يكتسب وجهًا ذهبيًا شهيًا.

ويُزين الأرز باللبن بالمكسرات المجروشة أو القرفة المطحونة حسب الرغبة، ويُقدم دافئًا أو باردًا، ليكون من ألذ الحلويات المنزلية المناسبة لجميع أفراد الأسرة.