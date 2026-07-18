بيطري الشرقية يحصن 118 ألف طائر وينظم 211 ندوة وجولة إرشادية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور و الأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة و السمكية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري من خلال (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) خلال شهر يونيو الماضى بالتحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور (٥٧ ألف ) طائر بالحضانات و ( ١٩ ألف و ٥٠٠ )طائر بالأجر و عدد (٦٦ ألف و ٤١٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بإجمالي تحصين ( ٤٢ ألف و ٢٠٠) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي (١٩٢٥)منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٩٢) مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٥٤٠ مسحة ) لإجمالي عدد طيور (٦٦٠ ألف و ٧٥٦) طائر و إستخراج (١٠٦٩) تصريح ما قبل البيع ، تمت المتابعة الصحية البيطرية ل (١٨) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك

اكد مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم (٢١١) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١٦٨) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و (٦٣)لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.