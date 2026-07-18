قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية والدفاع الكويتي يدينان العدوان الإيراني.. والبلاد تحتفظ بحق الرد
خسر شقى عمره.. أهالي المنوفية يطلقون مبادرة لتعويض تاجر بعد حريق معرضه
السفارة الأمريكية في بيروت تجدد تحذير السفر إلى لبنان وتدعو إلى توخي الحذر
صحيت على العداد بيولع.. نهاد أبو القمصان تروي لحظات الرعب داخل فيلتها بالساحل
لمتضرري الإيجار القديم.. منصة مصر الرقمية تكشف شروط السكن البديل
على مساحة 131 فدانًا.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل مشروع فرع دمياط الجديدة
الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني
إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن 2026
للشباب المقبل على الزواج..كيفية التقديم لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
أفضل نسخة في التاريخ.. إنفانتينو: وجود ميسي ولامين يامال يجعل النهائي مذهلًا
وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين
مدرب الأرجنتين يشيد بـ لامين يامال : أتمنى أن يبقى في غرفته يوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في بيروت تجدد تحذير السفر إلى لبنان وتدعو إلى توخي الحذر

السفارة الأمريكية في بيروت
السفارة الأمريكية في بيروت
أ ش أ

جددت السفارة الأمريكية في بيروت ، تحذيرها للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى لبنان، داعية إلى إعادة النظر في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وأوضحت السفارة - في بيان، اليوم /السبت/ - أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدًا، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، مشددة على ضرورة متابعة التطورات العاجلة والتحقق من شركات الطيران بشأن استمرار الرحلات المجدولة.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت، في 23 فبراير 2026، بمغادرة الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من لبنان بسبب المخاطر الأمنية، مؤكدة أن الخدمات القنصلية الطارئة لا تزال متاحة للمواطنين الأمريكيين عبر التواصل مع السفارة.

ودعت السفارة رعاياها إلى اتخاذ إجراءات احترازية، تشمل تجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة ومناطق الانتشار الأمني الكثيف، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية، إضافة إلى توخي الحذر في الأماكن المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور.

كما حثت المواطنين الأمريكيين على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لتلقي التحديثات الأمنية وتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ.

السفارة الأمريكية بيروت لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

رفع مخلفات

استهدفت شارع المجزر الآلي ونفقي التربيع والريحاني.. جهود مكثفة لرفع كفاءة النظافة في الهرم

تموين بني سويف

تحرير 341 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحة خلال حملات ببني سويف

جانب من الحملة

تموين القليوبية: ضبط 200 كيلو دواجن "محقونة" للتلاعب في الأوزان

بالصور

استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
زوكس

ماليزيا تقترب من أن تكون السوق الأسرع نموا للسيارات الكهربائية بجنوب شرق آسيا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بيطري الشرقية يحصن 118 ألف طائر وينظم 211 ندوة وجولة إرشادية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي في المنزل.. سر الطعم الغني مثل المحلات

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي
طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي
طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد