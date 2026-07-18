السفارة الأمريكية في بيروت تجدد تحذير السفر إلى لبنان وتدعو إلى توخي الحذر

جددت السفارة الأمريكية في بيروت ، تحذيرها للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى لبنان، داعية إلى إعادة النظر في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وأوضحت السفارة - في بيان، اليوم /السبت/ - أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدًا، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، مشددة على ضرورة متابعة التطورات العاجلة والتحقق من شركات الطيران بشأن استمرار الرحلات المجدولة.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت، في 23 فبراير 2026، بمغادرة الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من لبنان بسبب المخاطر الأمنية، مؤكدة أن الخدمات القنصلية الطارئة لا تزال متاحة للمواطنين الأمريكيين عبر التواصل مع السفارة.

ودعت السفارة رعاياها إلى اتخاذ إجراءات احترازية، تشمل تجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة ومناطق الانتشار الأمني الكثيف، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية، إضافة إلى توخي الحذر في الأماكن المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور.

كما حثت المواطنين الأمريكيين على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لتلقي التحديثات الأمنية وتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ.