يمتنع عن المعسكر.. إسلام صادق يثير الجدل حول هذا اللاعب

أثار الناقد الرياضي إسلام صادق الجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب اسلام صادق عبر فيسبوك: “نجم بنادي شهير يرفض الانتظام في معسكر فريقه الكبير لرغبته في الرحيل والاحتراف الخارجي ..هذا النجم كان له ازمة كبرى وأثار ضجة في الموسم الماضي وتأثر فريقه عندما غاب عن المباريات!”.

وكان قد أشاد الإعلامي إسلام صادق بالمستوى الذي يقدمه محمد هاني مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الظهير الأيمن يواصل إثبات قيمته رغم الانتقادات التي يتعرض لها بين الحين والآخر.

منتخب مصر

وكتب صادق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن محمد هاني يعد نموذجًا للاعب المثابر، الذي لا يحظى بالاهتمام الجماهيري أو الإعلامي الذي يتناسب مع إمكانياته الفنية وقدراته داخل الملعب.

وأضاف أن هاني يقدم أداءً رجوليًا ومميزًا خلال مشوار المنتخب في مونديال 2026، دون أن ينشغل بالانتقادات التي تلاحقه، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على خدمة الفريق داخل المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أن اللاعب أثبت جدارته على مدار السنوات الماضية، سواء بقميص النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني، تحت قيادة مختلف الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريبه.

واختتم صادق رسالته بالتأكيد على أن استمرار محمد هاني في تقديم هذا المستوى يعكس شخصيته القوية وقدرته على الرد داخل الملعب، بعيدًا عن أي انتقادات خارجية.