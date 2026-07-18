قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: الستر يفتح باب التوبة ويحفظ الكرامة وانصح ولا تفضح
حكيمي ومرموش في الواجهة.. كيف غيّر مونديال 2026 خريطة القيمة السوقية للاعبين العرب؟
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا مستمرًا ونسعى لتعزيز التعاون
أب يوزع زمزم مجانا صدقة جارية على روح ابنه بالمنوفية
اعتماد برنامج التدريب الميداني للوبائيات المصري كأول مركز متعاون في شرق المتوسط وأفريقيا
احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى تاريخي.. ماذا يعني ذلك لسعر الدولار والاستثمار في مصر؟
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا
مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟
عبدالناصر زيدان: أنا واحد من أقوي الإعلاميين في مصر
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حكيمي ومرموش في الواجهة.. كيف غيّر مونديال 2026 خريطة القيمة السوقية للاعبين العرب؟

حكيمي ومرموش في الواجهة.. كيف غيّر مونديال 2026 خريطة القيمة السوقية للاعبين العرب؟
حكيمي ومرموش في الواجهة.. كيف غيّر مونديال 2026 خريطة القيمة السوقية للاعبين العرب؟
ياسمين القصاص

لم يعد التألق في كأس العالم يقتصر على صناعة الإنجازات داخل المستطيل الأخضر، بل بات ينعكس مباشرة على القيمة السوقية للاعبين، إذ تحولت البطولة إلى منصة استثمارية كبرى تراقبها أندية أوروبا.

ومع النسخة الحالية من مونديال 2026، برزت مجموعة من النجوم العرب الذين نجحوا في لفت الأنظار بأدائهم، لتقفز قيمهم السوقية إلى مستويات غير مسبوقة، في مؤشر واضح على تنامي مكانة اللاعب العربي في سوق الانتقالات العالمية. 

شعار مونديال 2026 يضيء سماء مانهاتن ترويجا للمباراة النهائية

ويكشف تصنيف منصة "ترانسفير ماركت" لأعلى اللاعبين الأفارقة قيمة سوقية خلال كأس العالم 2026 عن حضور عربي قوي، تقوده منتخبات المغرب والجزائر ومصر، بعدما فرض لاعبوها أنفسهم بين نخبة الأسماء الأكثر طلبا في سوق الانتقالات الأوروبية.

حكيمي يحتفظ بالصدارة

يتصدر المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى اللاعبين العرب المشاركين في كأس العالم 2026 بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم، مستفيدا من استقراره الفني وتألقه مع ناديه ومنتخب "أسود الأطلس".

أشرف حكيمي يتوسط لجلب موهوب مغربي إلى باريس سان جيرمان

مرموش يواصل الصعود

وجاء اللاعب عمر مرموش في المركز الثاني عربيا بقيمة سوقية بلغت 50 مليون يورو، متساويا مع المغربي الشاب أيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي، بعدما ساهم انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي في رفع أسهمه داخل سوق الانتقالات، ليصبح اللاعب المصري الأعلى قيمة في تاريخ الكرة المصرية وفق أحدث التقييمات.

عمر مرموش يعود للتسجيل مع منتخب مصر في تصفيات المونديال بعد 47 شهرًا ...

المغرب يفرض هيمنته

ولم يقتصر الحضور المغربي على حكيمي وبوعدي، إذ ضمت القائمة أيضًا إسماعيل صيباري، وبلال الخنوس، وإبراهيم دياز، وعبد الصمد الزلزولي، وهو ما يعكس نجاح منظومة الكرة المغربية في تصدير المواهب إلى أكبر الأندية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، واستثمار الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022 لبناء جيل جديد أكثر قيمة وخبرة.

الجزائر تنافس بقوة

كما سجلت الجزائر حضورا بارزا عبر إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن، بقيمة سوقية بلغت 45 مليون يورو، وريان آيت نوري، لاعب مانشستر سيتي، بقيمة 40 مليون يورو، إلى جانب أمين غويري، ما يعكس استمرار تدفق المواهب الجزائرية إلى كبرى الدوريات الأوروبية. 

القيمة السوقية.. مؤشر يتجاوز الأرقام

ولم تعد القيمة السوقية مجرد رقم يعكس سعر انتقال اللاعب، بل أصبحت مؤشرا على مستواه الفني، وعمره، وإمكاناته المستقبلية، ومدى اهتمام الأندية الكبرى بضمه، وهو ما يجعل الأداء في البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، عاملا حاسما في إعادة تقييم اللاعبين ورفع قيمتهم المالية.

خريطة عربية جديدة في أوروبا

وتؤكد الأرقام أن كرة القدم العربية تشهد تحولا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح عدد متزايد من اللاعبين العرب عناصر أساسية في أندية الصف الأول بأوروبا، وهو ما انعكس على قيمهم السوقية وعلى حجم المنافسة بينهم داخل المونديال، ليصبح اللاعب العربي اليوم أكثر حضورا وتأثيرا في واحدة من أكبر بورصات كرة القدم العالمية.

World Cup: Key things to know ahead of Qatar 2022 | Sport | Independent TV

والجدير بالذكر، أن مع استمرار منافسات كأس العالم 2026، تبدو القيم السوقية لنجوم العرب مرشحة لمزيد من الارتفاع، خاصة مع اهتمام الأندية الأوروبية برصد المواهب المتألقة خلال البطولة، ليؤكد المونديال مرة أخرى أنه لا يصنع الأبطال فقط، بل يعيد أيضا رسم خريطة الاستثمار الكروي ويمنح اللاعبين فرصا جديدة للانتقال إلى مصاف النخبة العالمية.

ويعد كأس العالم من أبرز المحطات التي تعيد تشكيل خريطة الانتقالات العالمية، إذ تعتمد العديد من الأندية الأوروبية على أداء اللاعبين في البطولة لاتخاذ قرارات التعاقد، خاصة مع النجوم الشباب الذين يثبتون قدرتهم على المنافسة أمام أقوى المنتخبات، لذلك لا يستبعد أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية صفقات عربية جديدة، في ظل الاهتمام المتزايد بعدد من المواهب التي قدمت مستويات لافتة في مونديال 2026.

والقفزة في القيمة السوقية للاعبين العرب تعكس نجاح عدد من الاتحادات والأندية في الاستثمار بقطاع الناشئين والاحتراف المبكر داخل الدوريات الأوروبية، وهو ما أسهم في إعداد جيل يمتلك خبرات تنافسية عالية.

واستمرار تألق هذه الأسماء على المستوى الدولي من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من المواهب العربية للاحتراف في أكبر الأندية، ويعزز مكانة الكرة العربية على خريطة كرة القدم العالمية.

FIFA World Cup 2018 Wallpapers - Wallpaper Cave
كأس العالم مونديال كأس العالم كأس العالم 2026 مصر المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

بعد سنوات من الرحيل.. هل يعود محمد صلاح إلى روما؟

الاهلي

الأهلي يواجه النصر وديا الخميس المقبل

عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان

أحمد سليمان: سأتقدم بمذكرة في الاجتماع القادم تتضمن عددًا من المقترحات

بالصور

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد