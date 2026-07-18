نزل 10 جنيهات..سعر الذهب الآن في الصاغة

انخفض سعر الذهب في مستهل تعاملات مساء اليوم السبت 18-7-2026 بمقدار طفيف داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب 10 جنيهات في تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

آخر تحديث

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5810 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6582 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و 6034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للببيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4937 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 46.48 ألف جنيه للشراء و 46.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4018 دولار للشراء و 4016 دولار للبيع.