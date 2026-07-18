كريم السبكي يكشف تفاصيل التحضير لفيلم طه الغريب لـ حسن الرداد

كشف المنتج والمخرج كريم السبكي، تفاصيل الأعمال الفنية التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم السبكي، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه يجهز حاليا لفيلم طه الغريب، من رواية محمد الصادق ويلعب بطولته حسن الرداد وتارا عماد وريتال عبد العزيز.

وأضاف كريم السبكي، أنه يستعد أيضا لبداية تصوير الجزء الثاني من مسلسل نيللي وشريهان، خلال شهر سبتمبر المقبل، للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ويعرض لـ كريم السبكي، فيلم شمشون ودليلة، بطولة أحمد العوضي ومي عمر، في السينمات خلال الفترة الحالية.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت، عصام السقا، أحمد الرافعي، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.