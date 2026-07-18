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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من بالأونطة إلى حارق الناس.. القصة الكاملة لأزمة محمد إمام وأحمد العوضي

محمد إمام وأحمد العوضي
محمد إمام وأحمد العوضي
أحمد إبراهيم

شهدت الساعات القليلة الماضية ، حالة من الجدل الواسع وتراشق بين محمد إمام وأحمد العوضي حول إيرادات أفلامهما مما خلق حالة من الجدل.

وقام الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، بالتدخل السريع لفض الاشتباك بينهما ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة للأزمة. 

بداية الأزمة بين محمد إمام وأحمد العوضي 

قد بدأت الحرب الكلامية بين الفنان أحمد العوضي والفنان محمد إمام، على السوشيال ميديا مؤخرا، بسبب إيرادات فيلمي (صقر وكناريا وشمشون ودليلة) المعروضان بالسينمات حاليا.

بداية الحرب الكلامية والتلاسن جائت من منشور أحمد العوضي، الذي كتب: «مش عارف ليه والله الناس بتزود في الايرادات بالأونطة.. قالك احنا جايبين  ٦ مليون يوم ماتش مصر والارجنتين .. كنت بتعرضو الماتش في السينما ولا ايه».

رد محمد إمام 

وبعدها بدقائق قليلة، رد محمد إمام، بمنشور كتب فيه: «جزء بسيط من ايرادات امبارح في السينمات .. مش عارف ليه في ناس بتزود في الايرادات علشان يبانوا ناجحين .. معلش». 

تدخل أشرف زكي 

بينما قرر الفنان أشرف زكي التدخل سريعا لوقف هذه المهزلة، ووجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تحذيرًا مباشرًا للفنانين أحمد العوضي ومحمد إمام، مطالبًا بوقف حالة التراشق الدائرة على مواقع التواصل، مؤكدًا أن استمرارها سيقابل بإجراءات نقابية.

وقال أشرف زكي: "هذا التراشق غير مقبول حتى لا تضطر النقابة لاتخاذ إجراءات حاسمة.. وبصفتي نقيبًا للممثلين يجب حذف هذه المنشورات فورًا". 

واستجاب الفنان محمد إمام لطلب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وقام بحذف المنشور الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بشأن المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بينه وبين الفنان أحمد العوضي.

فيلم صقر وكناريا

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد  ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

محمد إمام أحمد العوضي الفنان أشرف زكي الفنان أحمد العوضي الفنان محمد إمام

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