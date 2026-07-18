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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول ١٨ سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن .. بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .
 

وقال في بيان اليوم: بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20853 طن تشمل : 5929 طن علف بنجر و 11146 طن يوريا و 1115 طن كسب فول صويا و 2663 طن بضائع متنوعة .


وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40765 طن تشمل : 4126 طن خردة و 13111 طن حديد و 1779 طن خشب زان و 7847 طن ذرة و 12200 طن فول صويا و 1702 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3610 حاوية مكافئة .
و أكد البيان أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108378 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94303 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2688 حركة .
 

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2915 طن تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات و أوتوبيسات و قطاعات حديد منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – بولندا – النمسا - رومانيا - المجر - فرنسا – سلوفيكيا - السويد إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ،  عمان - الامارات - الكويت – السعودية -  قطر –  البحرين .

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