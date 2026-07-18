تداول ١٨ سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن .. بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .



وقال في بيان اليوم: بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20853 طن تشمل : 5929 طن علف بنجر و 11146 طن يوريا و 1115 طن كسب فول صويا و 2663 طن بضائع متنوعة .



وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40765 طن تشمل : 4126 طن خردة و 13111 طن حديد و 1779 طن خشب زان و 7847 طن ذرة و 12200 طن فول صويا و 1702 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3610 حاوية مكافئة .

و أكد البيان أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108378 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94303 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2688 حركة .



وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2915 طن تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات و أوتوبيسات و قطاعات حديد منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – بولندا – النمسا - رومانيا - المجر - فرنسا – سلوفيكيا - السويد إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، عمان - الامارات - الكويت – السعودية - قطر – البحرين .