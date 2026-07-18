الدفاع الصومالية: مصرع 25 إرهابيا وإصابة 18 في عملية جوية بإقليم هيران

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم مصرع 25 إرهابيا وإصابة 18 آخرين في عملية جوية بإقليم هيران.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، نفذت عملية جوية دقيقة استهدفت مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الشباب الإرهابية في منطقة سولاي، الواقعة على بعد نحو 17 كيلومترًا جنوب منطقة تيدان بإقليم هيران.

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 25 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية وإصابة 18 آخرين، كما سلّم أربعة عناصر من فلول الميليشيات أنفسهم إلى القوات المسلحة الصومالية، وهم: آدم محمد جمعالي "المعروف باسم عباس"، وإبراهيم آدم طاهر، وآدم أبشر عبدي، ونورو عاود علي "المعروف باسم أمير".

وأضافت الوزارة أن عددا آخر من العناصر الإرهابية فروا من مواقعهم، تاركين أسلحتهم خلفهم بعد تعرضهم لخسائر كبيرة خلال العملية.