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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
أسماء عبد الحفيظ

يثير ظهور ثعبان داخل المنزل حالة من الذعر لدى كثير من الأشخاص، لكن الخبراء يؤكدون أن التصرف بهدوء هو العامل الأهم لتجنب أي مخاطر، فمعرفة العلامات التي تدل على وجود ثعبان، وكيفية التعامل معه بطريقة صحيحة، قد تحميك وتحافظ في الوقت نفسه على التوازن البيئي.

وأكد سمير كوبرا، صياد الثعابين والمحافظ على البيئة والحياة البرية، في تصريحات خاصة لـصدى البلد، أن هناك مؤشرات قد تدل على مرور ثعبان أو وجوده داخل المنزل، لكنها لا تعني بالضرورة أنه استقر فيه.

علامات قد تشير إلى وجود ثعبان

أوضح سمير كوبرا أن أبرز العلامات التي تستحق الانتباه تشمل:

  • آثار الزحف: قد تظهر على الأرضيات الترابية أو المغبرة في صورة خطوط متعرجة تركها الثعبان أثناء حركته.
  • جلد منسلخ: تعثر بعض الأسر أحيانًا على جلد ثعبان بعد عملية الانسلاخ، وهي علامة على مرور ثعبان بالمكان.
  • فضلات الثعابين: تكون عادة داكنة اللون ويصاحبها جزء أبيض يشبه الطباشير، وهو ناتج عن التخلص من حمض اليوريك.
  • رؤية الثعبان مباشرة: وهي العلامة الأكثر وضوحًا ولا تحتاج إلى تفسير.

وأشار إلى أن العثور على البيض ليس دليلًا يعتمد عليه، لأن بعض أنواع الثعابين تضع بيضها في أماكن يصعب الوصول إليها، بينما توجد أنواع أخرى تلد صغارها مباشرة.

ماذا تفعل إذا شاهدت ثعبانًا؟

ينصح سمير كوبرا بعدم التسرع أو محاولة الإمساك بالثعبان، لأن أغلب الإصابات تحدث نتيجة التصرفات العشوائية.

وأوضح أن الخطوات الصحيحة هي:

  • التحلي بالهدوء وعدم الاقتراب من الثعبان.
  • إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن المكان.
  • ترك مساحة تسمح للثعبان بالحركة وعدم محاصرته.
  • التواصل مع شخص متخصص في التعامل مع الثعابين إذا كان متاحًا.
الثعابين

وأكد أن الثعابين لا تعتبر الإنسان فريسة، وأن معظم حالات اللدغ تحدث عندما تشعر بالخطر أو يحاول أحد الإمساك بها.

لماذا لا يُنصح بقتل الثعبان؟

الثعابين

أشار إلى أن كثيرًا من الناس يقتلون أي ثعبان بمجرد رؤيته، رغم أن عددًا كبيرًا من الأنواع الموجودة في مصر غير سام ولا يشكل خطرًا على الإنسان.

وأضاف أن الثعابين تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي، إذ تتغذى على الفئران والسحالي والأبراص وغيرها من الكائنات التي قد تتحول إلى آفات إذا زادت أعدادها.

هل يمكن معرفة الثعبان السام من شكله؟

يحاول البعض التفرقة بين الثعابين السامة وغير السامة من خلال شكل الرأس أو حجم الفك، إلا أن سمير كوبرا يؤكد أن هذه الطريقة غير دقيقة وقد تكون خطيرة.

وأوضح أن بعض الأنواع غير السامة قد تبدو مشابهة للأنواع السامة، لذلك لا يجوز الاعتماد على الشكل وحده لتحديد مدى خطورة الثعبان.

وشدد على أنه إذا لم تكن متخصصًا، فمن الأفضل التعامل مع أي ثعبان مجهول الهوية بحذر، وعدم محاولة الإمساك به أو الاقتراب منه.

إليكم التفاصيل فى الفيديو ..

https://youtube.com/shorts/QFAj35uTUHw

 

ثعبان 4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك علامات قد تشير إلى وجود ثعبان صياد الثعابين سمير كوبرا صدى البلد ماذا تفعل إذا شاهدت ثعبانًا

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