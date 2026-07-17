أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 18 يوليو 2026 حتى الأربعاء 22 يوليو 2026، متوقعة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة وتكون الشبورة المائية في ساعات الصباح.

الطقس مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، وحارًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم المناطق.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية، من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح أحيانًا، يومي الثلاثاء 21 يوليو والأربعاء 22 يوليو، على أغلب أنحاء الجمهورية، على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال فترات الشبورة المائية وارتفاع نسب الرطوبة.