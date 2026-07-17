أحمد فتوح يظهر في الساحل الشمالي بعد إحالته للمحاكمة في قضية السيارة| صور

نشر أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر، عبر حسابه على إنستجرام مجموعة من الصور خلال قضائه إجازته في الساحل الشمالي، برفقة عدد من زملائه، من بينهم يوسف الجوهري ومصطفى أبو الخير، وظهر في أجواء ترفيهية على الشاطئ.

أحمدفتوح

وجاء ظهور فتوح بعد أيام من قرار إحالته إلى المحاكمة في القضية المتعلقة ببيع سيارة "بنتلي"، على خلفية بلاغ تقدم به أحد تجار السيارات، اتهم فيه اللاعب بإتمام عملية بيع رغم وجود موانع قانونية حالت دون نقل ملكية السيارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل واسع، خاصة أنها جاءت عقب تطورات القضية، بينما لم يعلّق اللاعب على مستجدات المحاكمة، مكتفيًا بمشاركة لحظات من إجازته الصيفية مع أصدقائه.