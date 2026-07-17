أبرز المعلومات حول حكم نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وشهد إعلان اختيار فينسيتش لإدارة نهائي المونديال لحظة مؤثرة، بعدما دخل في نوبة بكاء تأثرًا بإسناد إدارة أكبر مباراة في البطولة إليه، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم، بعد تأهل "التانجو" على حساب إنجلترا، بينما حجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي عقب الفوز على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

من هو حكم نهائي كأس العالم:

أدار مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022 والتي فاز بها الأخضر 2-1

في مونديال 2022 أدار أيضا مباراة إنجلترا وويلز 3-0

أدار 3 مباريات في كأس العالم 2026

البرازيل والمغرب 1-1 (المجموعات)

فوز الجزائر أمام الأردن 2-1 (المجموعات)

فوز المكسيك على الإكوادور بنتيجة 2-0 في دور الـ 16

أدار مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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