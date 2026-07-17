قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعهد بدعمها.. ترامب يدعو شقيقة ليندسي جراهام للترشح لمجلس الشيوخ
الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا: أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا
محمد حماقي يحيي حفل نهائي كأس العالم في الـ فان زون
رودري قبل نهائي كأس العالم: لا نخشى الأرجنتين.. وميسي لا يمكن التنبؤ به
الحكومة اليمنية: نحذر ميليشيا الحوثي من الاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد
برلماني: حذف مستحقي التموين يكشف الحاجة لمراجعة قواعد البيانات
يديعوت أحرونوت: أكثر من 60 طائرة أمريكية للتزود بالوقود تتمركز في إسرائيل
وكيل محمد صلاح يثير الجدل بعد أنباء انتقاله إلى بشيكتاش
اليماحي يدين اعتداء إيران السافر على 4 دول عربية
تراجع بورصة تورونتو إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع
رئيس الوزراء العراقي يؤكد قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية
زلزال قوي يضرب الحدود بين المكسيك وجواتيمالا ويطلق تحذيرا مؤقتا من تسونامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا: أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

يشهد طقس غدًا السبت استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أكدت أن البلاد ستتعرض لأجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بينما يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن طقس غدًا السبت يتسم أيضًا بظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة المبكرة واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

حالة الطقس

طقس غدًا السبت

بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس السبت أجواء شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارًا على بعض مناطق السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، ليسود طقس مائل للحرارة ورطب على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الشعور بالحرارة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية

أشارت الهيئة إلى أن طقس غدًا السبت يشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة:

  • شمال البلاد.
  • القاهرة الكبرى.
  • مدن القناة.
  • وسط سيناء.
  • شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط للرياح على هذه المناطق

يتضمن طقس غدًا السبت نشاطًا للرياح على مناطق من:

  • السواحل الشمالية الغربية.
  • شمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح سيكون على فترات متقطعة، وقد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا بالمناطق الساحلية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أعلنت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر وخليج السويس، فتكون حالتهما خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية أيضًا، وهو ما يجعل الظروف مناسبة نسبيًا لأعمال الملاحة والأنشطة البحرية وفق تعليمات الجهات المختصة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات والمدن المصرية على النحو التالي، مع ارتفاع الحرارة بقيمة درجيتن - 4 درجات نتيجة الرطوبة.9

القاهرة الكبرى والوجه البحري

  • القاهرة: 36 / 25.
  • العاصمة الإدارية: 37 / 23.
  • 6 أكتوبر: 37 / 23.
  • بنها: 36 / 25.
  • دمنهور: 35 / 23.
  • وادي النطرون: 36 / 23.
  • كفر الشيخ: 33 / 24.
  • بلطيم: 33 / 24.
  • المنصورة: 36 / 23.
  • الزقازيق: 36 / 24.
  • شبين الكوم: 35 / 24.
  • طنطا: 35 / 23.
  • مدن القناة وسيناء
  • دمياط: 32 / 24.
  • بورسعيد: 32 / 25.
  • الإسماعيلية: 38 / 24.
  • السويس: 37 / 25.
  • العريش: 35 / 24.
  • رفح: 34 / 24.
  • رأس سدر: 38 / 27.
  • نخل: 37 / 22.
  • سانت كاترين: 32 / 19.
  • الطور: 37 / 27.
  • طابا: 36 / 24.
  • شرم الشيخ: 38 / 28.
  • السواحل الشمالية
  • الإسكندرية: 31 / 24.
  • العلمين الجديدة: 30 / 23.
  • مطروح: 30 / 23.
  • السلوم: 33 / 22.
  • البحر الأحمر
  • الغردقة: 36 / 27.
  • رأس غارب: 36 / 27.
  • سفاجا: 36 / 28.
  • مرسى علم: 37 / 27.
  • شلاتين: 38 / 29.
  • حلايب: 35 / 29.
  • أبو رماد: 36 / 28.
  • مرسى حميرة: 38 / 28.
  • أبرق: 38 / 29.
  • جبل علبة: 36 / 28.
  • رأس حدربة: 34 / 29.
  • محافظات الصعيد
  • الفيوم: 38 / 24.
  • بني سويف: 38 / 24.
  • المنيا: 39 / 23.
  • أسيوط: 40 / 24.
  • سوهاج: 41 / 25.
  • قنا: 42 / 27.
  • الأقصر: 41 / 27.
  • أسوان: 42 / 28.
  • الوادي الجديد: 42 / 26.
  • أبو سمبل: 42 / 26.
    الطقس

أعلى درجات الحرارة غدًا

تشير توقعات طقس غدًا السبت إلى أن أعلى درجات الحرارة ستكون في محافظات جنوب الصعيد، حيث تسجل:

  • قنا: 42 درجة.
  • أسوان: 42 درجة.
  • الوادي الجديد: 42 درجة.
  • أبو سمبل: 42 درجة.
  • كما تسجل سوهاج والأقصر 41 درجة، بينما تصل الحرارة في أسيوط إلى 40 درجة.
    حالة الطقس الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من الإثنين إلى الجمعة

نصائح الأرصاد للمواطنين

مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة، تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
  • القيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية.
  • متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات على حالة الطقس.

وتؤكد الهيئة أن طقس غدًا السبت يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة، واستمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء الجمهورية.

طقس غدًا السبت الأرصاد أجواء شديدة الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة العظمى والصغرى الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

كواليس ألبوم تامر حسني

تامر حسني يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو مصطفى في ألبوم مش هتكرر

الكاتب الصحفي يوسف أيوب

مكتبة الإسكندرية تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على البصمات الصوتية والهوية الرقمية

أوركيد سامي

صدى البلد يرصد خريطة الأفلام في السينمات .. فيديو

بالصور

أغنيتها الجديدة.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على البحر

روبي
روبي
روبي

الاستيقاظ المتكرر ليلا لدخول الحمام.. متى يشير إلى مشكلة صحية؟

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟
متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟
متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

نتائج مبشرة.. دواء مستخدم لهشاشة العظام يهاجم السبب الجذري لآلام الظهر المزمنة

دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد