الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا: أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا

يشهد طقس غدًا السبت استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أكدت أن البلاد ستتعرض لأجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بينما يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن طقس غدًا السبت يتسم أيضًا بظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة المبكرة واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.



طقس غدًا السبت

بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس السبت أجواء شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارًا على بعض مناطق السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، ليسود طقس مائل للحرارة ورطب على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الشعور بالحرارة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية

أشارت الهيئة إلى أن طقس غدًا السبت يشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة:

شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط للرياح على هذه المناطق

يتضمن طقس غدًا السبت نشاطًا للرياح على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية.

شمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح سيكون على فترات متقطعة، وقد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا بالمناطق الساحلية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أعلنت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر وخليج السويس، فتكون حالتهما خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية أيضًا، وهو ما يجعل الظروف مناسبة نسبيًا لأعمال الملاحة والأنشطة البحرية وفق تعليمات الجهات المختصة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات والمدن المصرية على النحو التالي، مع ارتفاع الحرارة بقيمة درجيتن - 4 درجات نتيجة الرطوبة.9

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: 36 / 25.

العاصمة الإدارية: 37 / 23.

6 أكتوبر: 37 / 23.

بنها: 36 / 25.

دمنهور: 35 / 23.

وادي النطرون: 36 / 23.

كفر الشيخ: 33 / 24.

بلطيم: 33 / 24.

المنصورة: 36 / 23.

الزقازيق: 36 / 24.

شبين الكوم: 35 / 24.

طنطا: 35 / 23.

مدن القناة وسيناء

دمياط: 32 / 24.

بورسعيد: 32 / 25.

الإسماعيلية: 38 / 24.

السويس: 37 / 25.

العريش: 35 / 24.

رفح: 34 / 24.

رأس سدر: 38 / 27.

نخل: 37 / 22.

سانت كاترين: 32 / 19.

الطور: 37 / 27.

طابا: 36 / 24.

شرم الشيخ: 38 / 28.

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 31 / 24.

العلمين الجديدة: 30 / 23.

مطروح: 30 / 23.

السلوم: 33 / 22.

البحر الأحمر

الغردقة: 36 / 27.

رأس غارب: 36 / 27.

سفاجا: 36 / 28.

مرسى علم: 37 / 27.

شلاتين: 38 / 29.

حلايب: 35 / 29.

أبو رماد: 36 / 28.

مرسى حميرة: 38 / 28.

أبرق: 38 / 29.

جبل علبة: 36 / 28.

رأس حدربة: 34 / 29.

محافظات الصعيد

الفيوم: 38 / 24.

بني سويف: 38 / 24.

المنيا: 39 / 23.

أسيوط: 40 / 24.

سوهاج: 41 / 25.

قنا: 42 / 27.

الأقصر: 41 / 27.

أسوان: 42 / 28.

الوادي الجديد: 42 / 26.

أبو سمبل: 42 / 26.



أعلى درجات الحرارة غدًا

تشير توقعات طقس غدًا السبت إلى أن أعلى درجات الحرارة ستكون في محافظات جنوب الصعيد، حيث تسجل:

قنا: 42 درجة.

أسوان: 42 درجة.

الوادي الجديد: 42 درجة.

أبو سمبل: 42 درجة.

كما تسجل سوهاج والأقصر 41 درجة، بينما تصل الحرارة في أسيوط إلى 40 درجة.



نصائح الأرصاد للمواطنين

مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة، تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

القيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية.

متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات على حالة الطقس.

وتؤكد الهيئة أن طقس غدًا السبت يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة، واستمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء الجمهورية.