بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 197 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (10 : 16 يوليو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*السبت 11 يوليو 2026:*

في إطار متابعة التجهيزات والتحضيرات الجارية المتعلقة بإطلاق مبادرة القرية المنتجة ، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة بالتعاون مع ممثلي وزارة الصناعة لاجراء زيارات ميدانية لمعاينة بعض المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات المبادرة والتأكد من صلاحيتها الفنية والتنسيق مع المحافظات ومسئولي الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة.

واستضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجموعة "الكوكب" التابعة لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF)) ، لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025، واعتماد أولويات وخطة العمل التنفيذية لعام 2026، بما يدعم جهود الدولة المصرية في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

كما تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الجارية في 4 محافظات وهي (الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان)، من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) ) ، مؤكدة أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت نحو 25% وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

*الأثنين 13 يوليو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لمتابعة جهود تحسين مستوي النظافة بالمحافظة ، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب والأستاذ حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والأستاذ محمد صلاح سكرتير عام المحافظة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إجتماعا مع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة لمناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن HESBERSGA))، وجدول أعمال اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن PERSGA))، واللذان عقدا مؤخرا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمشروعات المزمع تنفيذها في إطارها.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول أبرز جهود القطاع خلال شهر يونيو 2026، حيث أوضح التقرير تنفيذ القطاع 25 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى)، شملت 10 محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الشرقية، الجيزة، دمياط، بني سويف، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، ومطروح.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية والخدمية بالمحافظة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

*الثلاثاء 14 يوليو 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وبحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والسيد أحمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر وعدد من قيادات الوزارة والهابيتات، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية المستدامة وعدد من الملفات التنموية والخدمية ومنظومة المخلفات بالمحافظة .

وترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الاجتماع الأول للجنة تسيير مرفق البيئة العالمى في مرحلته التاسعة GEF9 بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، مؤكدة في كلمتها على أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة في وقت تتسارع فيه التحديات البيئية والمناخية عالميًا، مشددة على التزام مصر بالعمل الجاد لحشد التمويل الخضر وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، بما يحقق التنمية المستدامة ويحمي حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية.

*الأربعاء 15 يوليو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات مبادرة "القرية المنتجة"، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة، وقيادات الوزارات المعنية وممثلي الغرف الصناعية المختلفة.

وشاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة فى الجلسات التشاورية لحوار أنطاليا المتوسطي للمناخ، والذى نظمته الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الدولة الرئيسة والمضيفة لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP31، وذلك بمقر سفارة جمهورية تركيا بالقاهرة، بمشاركة الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشئون الاستدامة والمشاركة المجتمعية، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، حيث تهدف الحوارات إلى بلورة موقف متوسطي موحّد، وإعداد مذكرة مشتركة لعرضها خلال المؤتمر الأممي المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر المقبل.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انضمام محافظة جنوب سيناء، من خلال مشروع “جرين شرم”، إلى شبكة Green Destinations العالمية، وإطلاق حزمة جديدة من برامج الدعم الفني والمالي، لتعزيز مسيرة التحول الأخضر والتنمية المستدامة بالمحافظة، وتتويجًا للجهود الوطنية المبذولة لترسيخ مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة عالمية رائدة للسياحة المستدامة، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

*الخميس 16 يوليو 2026:*

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العاملين بالأفرع الإقليمية في مجال مواجهة التلوث والكوارث البيئية، نظم مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لجهاز شئون البيئة برنامجًا تدريبيًا متقدمًا؛ لتنمية القدرات الفنية والعملية للمشاركين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحوادث البيئية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية D-8) ) حول البيئة، وذلك على هامش الفعاليات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP31 المقرر عقده بتركيا نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز المشاركة الجماعية للاقتصادات النامية في المفاوضات المناخية العالمية، وإنشاء آلية تنسيق مناخي منظمة لمجموعة الدول الثماني.