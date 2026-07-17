أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الجمعة 17 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4992 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5825 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6657 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46600 جنيها.

الدولار



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 17 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.59 جنيه

سعر الشراء: 50.49 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.00 جنيه

سعر الشراء: 57.87 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.31 جنيه

سعر الشراء: 68.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.47 جنيه

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.77 جنيه

سعر الشراء: 13.74 جنيه.



وأكدت منار غانم نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العالم يتأثر بالتغيرات المناخية ومصر تتأثر بها وبدأنا نرى أمطار في عز الصيف خلال السنوات الماضية .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بدأنا نرى فرص سقوط أمطار في مختلف المحافظات خلال فصل الصيف ".

أمطار الأسبوع المقبل

وتابعت منار غانم :" خلال الفترة المقبلة سوف نعلن عن فرص سقوط أمطار في جنوب البلاد ومن الوارد تعرض جنوب البلاد إلى فرص أمطار الأسبوع المقبل ".

وأكملت منار غانم :" هناك نسب رطوبة مرتفعة للغاية ومنذ بداية فصل الصيف حتى الآن لم نشهد موجات حارة شديدة لكن نسجل نسب رطوبة مرتفعة تزيد من الإحساس بالحرارة ".

ولفتت منار غانم :" على المواطن متابعة النشرات الجوية بشكل يومي في ظل التغيرات المناخية التي نتعرض لها"، مضيفة:" الأسبوع المقبل سوف نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة وتصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 37 درجة مئوية ".

