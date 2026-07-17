الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع مع تصاعد الحرب بين إيران وأمريكا

يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع، بعدما أدى تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز المخاوف بشأن التضخم ودعم التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة أو رفعها.

وارتفع سعر الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3 آلاف و988 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو الماضي. في المقابل، استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، تسليم أغسطس المقبل عند 3 آلاف و 992 دولارًا للأوقية.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فقد الذهب نحو 3.2% من قيمته منذ بداية الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأول من يونيو الماضي، إذ طغت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على الدعم الذي وفرته بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر يونيو، التي صدرت الأسبوع الجاري.

وشهد أمس تبادلًا مكثفًا للهجمات بين إيران والولايات المتحدة، في إطار تصعيد مستمر منذ أسبوع أدى إلى تقويض الهدنة التي كانت قد أُبرمت الشهر الماضي إلى حد كبير.

وقفزت أسعار النفط بنحو 12% منذ بداية الأسبوع، نتيجة تراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، في وقت طلبت فيه طهران من جماعة الحوثي الاستعداد لإغلاق طريق التصدير عبر البحر الأحمر.

ويهدد هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط بإعادة إشعال المخاوف بشأن التضخم، ما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة، وعادةً ما يتعرض الذهب، الذي لا يدر عائدًا، لضغوط في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي توفر عوائد أعلى.

وفي هذا السياق، أصبحت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أول مسؤولة من بين زملاء رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش تدعو علنًا إلى رفع أسعار الفائدة.

كما أشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه قد يؤيد رفع أسعار الفائدة إذا لم يتحقق تحسن ملموس في معدلات التضخم خلال الفترة القريبة.

ويقيم المتعاملون حاليًا احتمالًا يبلغ 73% لرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 55.22 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7% إلى ألف و605 دولارات للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى ألف و244 دولارًا للأوقية، وتتجه المعادن الثلاثة أيضًا إلى تسجيل خسائر أسبوعية.