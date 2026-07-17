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فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الارجنتين واسبانيا
الارجنتين واسبانيا
رباب الهواري

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في المواجهة المنتظرة التي تقام مساء الأحد 19 يوليو، لتختتم منافسات النسخة الحالية من البطولة.

وتحظى المباراة النهائية باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل المستوى المميز الذي قدمه المنتخبان طوال مشوارهما في البطولة، حيث يسعى كل منهما إلى اعتلاء منصة التتويج وحصد لقب كأس العالم.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية، بعدما قدم مستويات مميزة في إدارة عدد من المباريات الكبرى على الساحة الدولية.

ويعاون فينتشيتش كل من مواطنيه توماس كلانتشينك حكمًا مساعدًا أول، وأندراز كوفاتشيتش حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما تم تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة حكمًا رابعًا، ويعاونه مواطنه محمد الكلاف بصفته الحكم المساعد الاحتياطي.

ويأتي اختيار هذا الطاقم التحكيمي بعد تقييم دقيق من لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي، والتي حرصت على إسناد المباراة النهائية إلى حكام يمتلكون خبرات كبيرة في إدارة المواجهات الحاسمة.

بلغ منتخب الأرجنتين المباراة النهائية بعدما حقق انتصارًا مثيرًا على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، ليواصل حامل آمال جماهيره مشواره نحو اللقب.

أما منتخب إسبانيا، فنجح في حجز مقعده في النهائي عقب فوزه المستحق على منتخب فرنسا بهدفين دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب بعد سلسلة من العروض القوية خلال البطولة.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، في مباراة يتوقع أن تشهد ندية كبيرة وصراعًا قويًا على لقب بطل العالم، وسط آمال بأن يخرج النهائي بصورة تليق بقيمة البطولة، وأن ينجح طاقم التحكيم في إدارة اللقاء بأفضل صورة ممكنة


 

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