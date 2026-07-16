القبض على طبيب تشاجر مع قائد دراجة نارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد دراجة نارية من قائد سيارة "ملاكى" لعدم إلتزامه بالإشارة المرورية حال سيرهما بأحد الطرق بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طبيب "يحمل رخصة قيادة سارية" - مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ حوالى إسبوع، حيث فوجئ بتوقف الدراجة النارية أمامه أثناء محاولته تخطى إشارة المرور الكائنة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ظناً منه بعدم وجود كاميرات بها فحدثت بينه وبين قائد الدراجة النارية مشادة كلامية.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





