بعد فوزها بالميدالية الذهبية العالمية.. د. عالية حسن: النجاح لا يأتي بالصدفة بل بالمثابرة والعمل

أكدت الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح، الفائزة بالميدالية الذهبية للتأثير العالمي في طب القلب النووي لعام 2026 من الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سنوات طويلة من الاجتهاد والتعلم والعمل الجماعي، مشيرة إلى أن النجاح لا يتحقق بالمصادفة.

النجاح ثمرة سنوات من الاجتهاد

وقالت الدكتورة عالية حسن، خلال مداخلة ببرنامج "90 دقيقة"، إن النجاح لا يأتي بالصدفة، وإنما هو حصيلة سنوات من المثابرة والتعب، مؤكدة أنها كانت محظوظة بالعمل مع أساتذة أصحاب رؤية ساعدوها على تطوير مسيرتها العلمية.

التعلم في أمريكا كان نقطة تحول

وأوضحت أنها سافرت إلى الولايات المتحدة لاستكمال التدريب والتعلم على يد أحد أبرز المتخصصين في مجال طب القلب النووي، مشيرة إلى أن الدعم العلمي الذي تلقته هناك ما زال مستمرًا حتى اليوم، وأسهم بشكل كبير في وصولها إلى هذا الإنجاز.

فريق مصري وراء الإنجاز

وأضافت أن النجاح لم يكن فرديًا، بل جاء بفضل العمل وسط فريق مصري متميز من الزملاء، عملوا معًا بروح الفريق، مؤكدة أن هذا التعاون ساهم في تقديم صورة مشرفة للطبيب المصري على المستوى الدولي.

تكريم عالمي في سبتمبر

ومن المقرر أن تتسلم الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح الميدالية الذهبية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب القلب النووي، الذي يُعقد في شهر سبتمبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكفاءات الطبية المصرية على الساحة العالمية.