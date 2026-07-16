رحاب أبو رجيلة: مجلس الزمالك الحالي يتحمل مسؤولية سحب أرض أكتوبر.. ونسبة نجاحه لا تتجاوز 20 %

أكد رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، لم يلتزم بوعوده أمام الجماهير، رغم أنه حصل على كامل الدعم والمساندة قبل خوض الانتخابات.

وقال أبو رجيلة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:مجلس إدارة الزمالك الحالي، حصل على كافة أنواع الدعم والمساندة من الجماهير قبل خوض الانتخابات، وحرص الأعضاء على انتخاب قائمة حسين لبيب كاملة كما كان يتمنى.

وأضاف : للمرة الأولى تفوز قائمة موحدة في انتخابات الزمالك، وفي النهاية كانت التوقعات أقل من المتوقع ولم تُرض طموحات الجماهير البيضاء، ونسبة نجاح المجلس لا تتخطى 20 %



وتابع: مجلس إدارة الزمالك الحالي يتحمل مسؤولية سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر وما ترتب على تلك الأزمة من تبعات، ورغم تخصيص قطعة أرض بديلة، إلا أن التنفيذ سيحتاج مزيد من الوقت والمال، وهو أمر ليس في صالح الزمالك بالوقت الحالي.