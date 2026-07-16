الإحصاء : مصر في المرتبة 20 من بين 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليـوم الخميس المـوافق 16 / 7 /2026 بياناً صحفياً للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة وتغير المناخ عام 2024.



جاءت مصر في المرتبة ٢٠ ضمن ٦٧ دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عام ٢٠٢٥. بينما جاءت في المرتبة ١٠1 ضمن ١٨٠ دولة تضمنهم مؤشر الإداء البيئي وذلك عن عام ٢٠٢٤.

• أعـلى متوسط شهري لدرجة الحـرارة العظمى في مصر خــلال عام ٢٠٢٤ كان 45,3 درجــة مئوية وذلك في شهر يـونيو في محطة

رصـد أسوان، بينما كان لدرجة الحــرارة الصغرى 31,3درجة مئوية وذلـك في شهــر يوليـو في محـطة رصد الغـردقة.

كما سجلت

محطة رصـد رأس التين أعلى مـتوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام ٢٠٢٤ حـيث بـلغ 75% وكان ذلك في شهر

يوليـو.

• بلغت نسبة مساحة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية المحمية في مصر 7.3 % من اجمالي مساحة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2023.

• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وشمس) (١١٦٣١) جيجا وات. ساعة عام 2024/2023 بنسبة زيادة قدرها 9.3 % عن عام 2023/2022.

• ارتفعت نسبة مساهمة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ( رياح شمسي) لتبلغ 5.1% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2024/2023 مقابل 5 % عام 2023/2022.

• ارتفع عدد السيارات المحولة التي تعمل بالغاز الطبيعي من (۵۰۷,۳) ألف مركبة نهاية عام 2023/2022 إلى (553.5) الف مركبة بنهاية عام ٢٠٢3/٢٠٢4 بنسبة زيادة بلغت 9 % .

• بلغت قيمة أعلي واردات لأكبر خمس دول من المخلفات الخطرة المارة عبر قناة السويس والموانئ المصرية 44.5 ألف طن وكانت لدولة الهند. بينما بلغت قيمة أعلي صادرات لأكبر خمس دول من المخلفات الخطرة المارة عبر قناة السويس والموانئ المصرية 55 ألف طن وكانت لدولة كندا وذلك خلال عام 2023.

• ارتفع إجمالي الانفاق الحكومي على حماية البيئة بنسبة 73.3% عام 2024/2023 مقارنة بعام 2019/2020