تراجع مخزونات النفط الأمريكية يُعيد التركيز على قوة الطلب في الأسواق

تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.692 مليون برميل، وهو انخفاض جاء أقل بقليل من توقعات السوق التي رجحت هبوطا بنحو 1.800 مليون برميل ، وفق .

وأشار بيان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، إلى أن هذا التراجع، الذي جاء دون التوقعات، يوضح أن الطلب على النفط الخام كان أضعف قليلًا مما توقعه المحللون.

وتواصل أسواق النفط العالمية مراقبة مؤشرات الطلب على الخام وسط بيئة تتسم بتزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، التي تؤثر في توازنات العرض والطلب.

ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في مضيق هرمز وتأثيرها المحتمل على صادرات النفط من منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار تقلب أسعار الخام بفعل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، ومسار أسعار الفائدة، والسياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى.

وأضاف بيان معلومات الطاقة الأمريكية، أن هذا التراجع جاء الأسبوع الماضي بعد أسبوع شهد زيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بلغت 2.998 مليون برميل، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في اتجاه المخزونات خلال فترة قصيرة.

ويشير هذا التغير إلى استمرار التقلب في مؤشرات سوق النفط، وهو ما قد يدفع المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن توازنات العرض والطلب واتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويُعد تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكية من أبرز المؤشرات التي يراقبها المستثمرون، لما يوفره من إشارات بشأن مستويات الطلب واتجاهات السوق. وعندما يأتي تراجع المخزونات أقل من توقعات المحللين، فإن ذلك يُفسر غالبًا على أنه مؤشر إلى ضعف نسبي في الطلب، ما قد يحد من مكاسب أسعار النفط أو يضغط عليها. أما إذا تجاوز الانخفاض التوقعات، فيُنظر إليه عادةً باعتباره دلالة على قوة الطلب، وهو ما يدعم أسعار الخام ويعزز فرص ارتفاعها.

وتكتسب بيانات مخزونات النفط الخام أهمية تتجاوز أسواق الطاقة، إذ تسهم في تكوين رؤية أوسع بشأن اتجاهات التضخم والنشاط الاقتصادي، نظراً لارتباط أسعار النفط بتكاليف النقل والإنتاج وأسعار العديد من السلع والخدمات. لذلك، ينظر المستثمرون وصناع السياسات إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية باعتباره أحد المؤشرات المهمة لتقييم أوضاع الاقتصاد والضغوط التضخمية المحتملة.

وفي الفترة المقبلة، ستظل الأسواق تترقب بيانات المخزونات الأسبوعية إلى جانب المستجدات الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية العالمية، لما لها من دور في تشكيل توقعات العرض والطلب على النفط.

ومع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تبقى تحركات المخزونات وأسعار الخام من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين واتجاهات أسواق الطاقة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أنها نفذت موجة أخرى من الضربات ضد إيران، مستهدفة عشرات الأصول العسكرية بالقرب من مضيق هرمز وعلى طول الساحل الإيراني في عملية استمرت سبع ساعات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية وفق شبكة سي إن بي سي إن الهجمات، التي شملت طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار وسفن حربية، استهدفت منشآت الصواريخ والطائرات بدون طيار والأصول البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي لزيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد الشحن التجاري.