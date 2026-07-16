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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

26 يوليو .. بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة

جنه
جنه
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم عدد 14 عمارة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بالمنطقة (3) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

 وذلك خلال الفترة من الأحد 26 يوليو 2026 وحتى الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفقًا للبرنامج الزمني الذي أعده جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتسليم الوحدات السكنية بمختلف المدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الاستلام وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات المقدمة.

بدوره أوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة أن برنامج التسليم يتضمن تسليم العمارات وفقًا للجدول التالي:
•    الأحد 26 يوليو 2026: وحدات العمارة رقم (34).
•    الاثنين 27 يوليو 2026: وحدات  العمارة رقم (35).
•    الثلاثاء 28 يوليو 2026: وحدات العمارة رقم (36).
•    الأربعاء 29 يوليو 2026: وحدات العمارة رقم (37).
•    الخميس 30 يوليو 2026: وحدات العمارة رقم (38).
•    الأحد 2 أغسطس 2026: وحدات العمارة رقم (39).
•    الاثنين 3 أغسطس 2026: وحدات العمارة رقم (47).
•    الثلاثاء 4 أغسطس 2026: وحدات العمارة رقم (48).
•    الأربعاء 5 أغسطس 2026: وحدات العمارة رقم (51).
•    الخميس 6 أغسطس 2026: وحدات العمارة رقم (52).
•    الأحد 9 أغسطس 2026: وحدات العمارات أرقام (100 – 61 – 59 - 32).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تخصيص يومي الاثنين 10 أغسطس والثلاثاء 11 أغسطس 2026 لتسليم الوحدات للعملاء الذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المقررة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الإسكان الفاخر المنصورة الجديدة

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