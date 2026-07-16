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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من منخفض الهند الموسمي وارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء جمال

قالت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “نشهد أجواءً مستقرة بشكل كبير على معظم محافظات الجمهورية وقيم درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية، فى مثل هذا التوقيت لها من العام”.

وأضافت منار غانم أن ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمى وتأثر البلاد بكتل هوائية قامة من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء، يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المُسجلة، إذ تتجاوز نسب الرطوبة 90% و95% بالمناطق الساحلية، وتصل إلى 85% بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة رغم استقرارها الفعلي.

وأوضحت رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه خلال ساعات النهار سيكون الطقس حارًا رطبًا على أغلب أنحاء الجمهورية، والمناطق الساحلية ستشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة وكلما اتجهنا إلى الداخل ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا.

وتابعت رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “في فترة الليل مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ، لكن ليس بصورة كبيرة”، منوهة إلى أن المناطق المفتوحة والمدن الجديدة ستشهد نشاطًا للرياح، ما يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويعمل على تلطيف الأجواء، خاصة في الأماكن المفتوحة.

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب نسبي في حالة البحر المتوسط، حيث يرتفع الموج إلى نحو مترين، وهو ما يجعله غير مناسب لنزول المصطافين إلى المياه، بينما تظل الأجواء ملائمة لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

ونصحت المصطافين بتوخي الحذر، والالتزام بالتواجد في المناطق الآمنة القريبة من الشاطئ، مع ضرورة اتباع تعليمات المنقذين والالتزام بالرايات التحذيرية المرفوعة على الشواطئ.

وعن الشبورة المائية، قالت منار غانم: “نشهد شبورة على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، ومع ارتفاع نسب الرطوبة الموجودة فى الجو أحيانا تكون كثيفة فى بعض الأماكن، لكنها غير مؤثرة على حركة المرور”.

ونوهت إلى أن الشبورة تتكون من الساعة 4 الفجر إلى 7 أو 8 صباحا وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، ونصحت بالقيادة خلال هذه الفترات بهدوء تام وحذر شديد.

منار غانم حالة الطقس الارصاد الشبورة حالة البحر

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