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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ينعي الشيخ عبد الفتاح علي علام وكيل الأزهر الأسبق

وزير الأوقاف ينعي وكيل الأزهر السابق
وزير الأوقاف ينعي وكيل الأزهر السابق
عبد الرحمن محمد

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية، أفنى خلالها عمره في نشر العلم الشرعي، وخدمة رسالة الأزهر الوسطية، وتخريج أجيال من طلاب العلم، تاركًا أثرًا طيبًا وسيرةً عطرةً بين طلَّابه ومحبيه.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى الأزهر الشريف، وعلمائه، وطلَّابه، ومحبيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم نافع وعمل صالح، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

وزير الأوقاف الشيخ عبد الفتاح علي علام الأزهر

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