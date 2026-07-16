روسيا تكشف حجم الخسائر الفادحة بالجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة وحدات مجموعة قوات "الغرب" على مواقع وخطوط أكثر أهمية، حيث كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 215 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من وضعها بطول الجبهة الأمامية، حيث كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 165 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووفق البيان الروسي، فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 802 طائرة مسيرة أوكرانية و8 قنابل موجهة و5 قذائف من طراز "هيمارس" خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الدفاع الروسية أيضا : وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 330 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية. ووحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 490 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزيمة بألوية الهجوم الميكانيكي والهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 55 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



واختتمت الوزارة الروسية بيانها بالقول : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 195 جنديًا و3 مدرعات ومحطة حرب إلكترونية خلال الـ24 ساعة الماضية.