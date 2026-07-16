شوبير يدافع عن احتفالات منتخب مصر: الإنجاز تاريخي ومن حق الشعب يفرح

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن الاحتفالات التي صاحبت عودة منتخب مصر بعد مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه "الفراعنة" يُعد إنجازًا تاريخيًا يستحق الاحتفاء.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، إن البعض انتقد مظاهر الاحتفال بالمنتخب، متسائلًا: "فيه ناس كانت زعلانة أوي ويقولك احتفالات المنتخب، هو إنت مش عايزهم يحتفلوا بالمنتخب؟".

وأضاف: "ده منتخب حقق أول فوز في كأس العالم، وأول مرة نعدي الدور الأول، وأول مرة نعدي الدور الثاني، وسجل 8 أهداف. إحنا طول عمرنا بنتكلم عن هدف مجدي عبد الغني لأننا ماشفناش هدف عبد الرحمن فوزي في نسخة 1934، وكلنا كان نفسنا نوصل لأبعد من كده".

وتابع: "لازم نحتفل، إحنا حتى لما بنحقق جائزة في مهرجان سينما أو جائزة لأفضل ممثل أو أفضل مسلسل الناس كلها بتحتفل، فإزاي مانفرحش بمنتخب شرف البلد؟".

وأشار شوبير إلى أن المنتخب المصري نال إشادة واسعة خلال البطولة، قائلًا: "العالم كله بيتكلم عن منتخب مصر، وبقى عندنا لاعيبة دخلت التشكيل المثالي مرة واتنين وتلاتة، وبقى عندنا منتخب صاحب شخصية، وكل نجوم الكرة في العالم اتكلموا عن الظلم اللي تعرضنا له في مباراة الأرجنتين".

ووجه شوبير رسالة إلى بعض الفنانين والإعلاميين، قائلًا: "أرجو من زملائي وأصدقائي من الفنانين، وقت الفرحة نفرح وننبسط بهذا الإنجاز، نعم هو إنجاز، وييجوا يتكلموا عنه في البرامج، إحنا كلنا بنتنافس عشان نستضيف أي حد من منتخب مصر، فلازم نحتفل بالنصر والنجاح بدل ما نركز دائمًا على لحظات الحزن".