بأشد العبارات.. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، فإن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وفي وقت لاحق ، أعلن الجيش الإيراني استهداف عدة منشآت ومنظومات "باتريوت" أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

وقال الجيش الإيراني في بيان له : استهدفنا بمسيرات انقضاضية قبل ساعة، أنظمة اتصالات وخزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في الأردن.

وأضاف: استهدفنا عبر مسيرات "ارش" أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت.

وختم الجيش الإيراني بيانه قائلا: بالمرحلة العاشرة لعملية الصاعقة استهدفنا بالمسيرات مستودعات وقود الجيش الأمريكي بقاعدة السالم الجوية بالكويت.