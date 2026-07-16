خاتم الأنبياء: مضيق هرمز خط إيران الأحمر غير قابل للكسر وسنسحق كافة البنى التحتية في المنطقة

أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه لن يتم السماح تحت أي ظرف من الظروف لأمريكا باعتبارها دولة أجنبية ومن خارج المنطقة بالتدخل في مضيق هرمز ، مضيفا “ هذا هو خط إيران الأحمر غير القابل للكسر”.

وقال مقر خاتم الأنبياء : أمريكا المجرمة تستمر في غطرستها وزعزعة أمن المنطقة وفي حال نُفّذت تهديدات ترامب فإن كل ما بقي سليماً حتى الآن أي كافة البنى التحتية في المنطقة سيُسحق.

وشدد مقر خاتم الأنبياء المركزي على أن لحظة الملحمة ليست لحظة تجنب أو حذر وما سيصدر عن القوات المسلحة الإيرانية لن يكون ضربة متكافئة بل ضربة متفوقة.

ومنذ قليل ، أكد الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بإنهاء الشرور الأمريكية في المنطقة.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له أن جيش الاحتلال الأمريكي استهدف نقاطاً مختلفة بإيران مستخدماً القواعد الجوية في الأردن ومن بين النقاط المستهدفة محيط مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان مما أدى لإخلاء 121 طفلاً.



وقال البيان : مقاتلو القوة الجوفضائية دمروا حظيرة مبيت المقاتلات الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة الأمريكي الجديد غرب آسيا والاستهداف طال أيضا قاعدة واسعة جداً في الأزرق بالأردن وذلك باستخدام صواريخ "خيبر شكن" البالستية.



وخاطب حرس الثورة الشعب الأردني قائلا : يا شعب الأردن الغيور أنتم أفضل من لمس عن قرب جرائم أمريكا والصهاينة أكثر من أي شعب آخر و لا تسمحوا باستخدام أرض الأردن المقدسة وهي موطئ أقدام الأنبياء لارتكاب هذه الجرائم ضد الأطفال واضربوا المصالح الأمريكية بكل ما أوتيتم من قوة وطهروا أرضكم من دنس المحتلين الأمريكيين.