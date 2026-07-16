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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
رنا عصمت

التهاب الأذن الوسطى هو التهاب يصيب المنطقة خلف طبلة الأذن، ويحدث غالبًا بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، خاصة عند الأطفال.

وفى هذا التقرير، نعرض لك أعراض التهاب الأذن الوسطى وطرق علاجه وفقا لموقع “بولد سكاى”.

ما أسباب التهاب الأذن الوسطى؟ وكيف يمكن علاجها؟ - مستشفيات أندلسية مصر

أعراض التهاب الاذن الوسطى:

 

1- ألم في الأذن.

2- نقص مؤقت في السمع.

3- ارتفاع الحرارة.

4- خروج سائل من الأذن أحيانًا.

5- عند الأطفال: بكاء شديد، وتهيج، وصعوبة في النوم.

التهاب الأذن الوسطى: الأعراض والعلاج

عوامل الخطر:

نزلات البرد والزكام.

الحساسية.

التدخين السلبي.

الرضاعة الصناعية في الأشهر الأولى.

العلاج:

مسكنات الألم وخافضات الحرارة.

المضادات الحيوية في بعض الحالات حسب وصف الطبيب.

المتابعة الطبية إذا استمرت الأعراض أو ساءت.

الوقاية:

غسل اليدين بانتظام.

علاج الزكام والحساسية.

تجنب التدخين قرب الأطفال.

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