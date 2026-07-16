هنادي مهنا لـ«صدى البلد»: كسرت رهبة المسرح لأول مرة.. والعمل مع هشام ماجد شرف كبير | حوار

تألقت النجمة هنادي مهنا في مسرحية «خيال مريض»، التي تُعد واحدة من أبرز العروض المسرحية التي تُعرض حاليًا، بعدما حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونالت إشادات واسعة بفضل فكرتها وأداء أبطالها و كل العناصر وتمثل المسرحية محطة فارقة في مشوار هنادي الفني، إذ تخوض من خلالها أولى تجاربها على خشبة المسرح، في خطوة جديدة تكشف جانبًا مختلفًا من موهبتها.

وفي حوارها مع موقع صدى البلد الإخباري، كشفت هنادي مهنا كواليس مشاركتها في العرض، وتحدثت عن رهبة المسرح، وأصعب التحديات التي واجهتها، ورأيها في العمل مع هشام ماجد، وأجواء فريق المسرحية.

في البداية.. كيف جاءت مشاركتك في مسرحية «خيال مريض»؟

هذه أول مرة أقف فيها على خشبة المسرح، وأنا مبسوطة وسعيدة جدًا بهذه التجربة، لأنها كانت حلمًا بالنسبة لي، وأشعر أنها خطوة مهمة في مشواري الفني.

حدثينا عن الشخصية التي تقدمينها خلال أحداث المسرحية.

أجسد شخصية طبيبة، وهي شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، وهذا ما شجعني على خوض التجربة

هل شعرتِ برهبة قبل الوقوف على المسرح؟

بالتأكيد، كنت خائفة جدًا، ولم أتخيل يومًا أنني أستطيع الوقوف على خشبة المسرح، ولذلك أشعر بالفخر لأنني تمكنت من تجاوز هذا الخوف، وحتى الآن لا أعرف كيف استطعت كسر رهبة المسرح.

ما أكثر شيء يسبب لك التوتر أثناء العرض؟

مواجهة الجمهور بشكل مباشر، لكن بمجرد أن يبدأ العرض ويندمج الجميع في الأحداث، يختفي هذا الإحساس تمامًا.

برأيك.. ما أكثر السلوكيات المنتشرة في المجتمع حاليًا التي يجب تغييرها ؟

أرى أن هناك أشخاصًا يعيشون حياة غيرهم ويحاولون تقليد شخصيات ليست شخصياتهم الحقيقية، وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

كيف كان التعاون مع الفنان هشام ماجد؟

هشام ماجد من أكثر الأشخاص الذين شجعوني على خوض هذه التجربة، وهو إنسان محترم وملتزم جدًا، ويحرص دائمًا على أن يظهر جميع زملائه بأفضل صورة، ولذلك أشعر براحة كبيرة في العمل معه، وحقيقي ليا الشرف إني أشتغل معاه.

وماذا عن أجواء العمل مع باقي فريق المسرحية؟

استمتعت جدًا بالعمل مع كل فريق المسرحية

ماذا تتمنين بعد نجاح «خيال مريض»؟

أتمنى أن يظل العرض يحظى بإعجاب الجمهور، وأن أواصل تقديم أعمال مختلفة تضيف إلى مشواري، لأن تجربة المسرح علمتني الكثير وأتمنى تكرارها مستقبلًا.